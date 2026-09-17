El pueblo de Suramérica que entró al top 5 de los más bonitos del mundo en 2026, según ‘Condé Nast Traveler’

Publicaciones y plataformas internacionales de turismo han puesto en el radar de los viajeros varios destinos que vale la pena conocer en 2026, pues encantan con una amplia oferta para distintos tipos de viajeros.

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Esos rankings destacan especialmente las bondades y los encantos de grandes ciudades que resultan imperdibles al momento de pensar en viajes o en unas vacaciones; también hay otros destinos más pequeños, que cumplen las expectativas de esos lugares interesantes para los turistas.

La reconocida revista internacional de turismo de lujo Condé Nast Traveler dio a conocer recientemente una selección de los 20 mejores pueblos del mundo en 2026, los cuales también pueden convertirse en destinos inolvidables.

Este listado reúne lugares muy diversos que vale la pena incluir en la agenda de un posible viaje. En ese ranking, que es liderado por Praiano, en la costa amalfitana de Italia, y en el que hacen presencia varios destinos de Europa, se metió uno de Suramérica reconocido como la ‘capital de los deportes de aventura’.

Pailon del Diablo es una de las cascadas más representativas de Baños de Agua Santa. Foto: Getty Images

Se trata de Baños de Agua Santa, en la provincia ecuatoriana de Tungurahua, un destino que les ofrece múltiples posibilidades a los viajeros. En este pequeño destino es posible recorrer cascadas, lanzarse desde puentes, practicar deportes de aventura y disfrutar algunos de los miradores y columpios más famosos de la región.

¿Qué se puede hacer?

Dadas las condiciones geográficas, en este pequeño destino ecuatoriano los viajeros pueden disfrutar diversidad de planes de aventura y mucha adrenalina. Uno de ellos es el bungee jumping, que puede hacerse desde varios puentes en este lugar. Esta se ha convertido en una de las actividades más pupulares.

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Un imperdible es un recorrido por las cascadas, que se han consolidado como uno de los principales atractivos de este destino. Algunas de las más reconocidas son Agoyàn, Guamal, Puertas del Cielo o San Pedro.

Una de las formas de recorrer estos lugares es en bicicleta, con el fin de disfrutar del aire; además, tener la oportunidad de conocer rincones únicos y que brindan una experiencia fuera de lo común.

Baños de Agua Santa en Ecuador es un destino lleno de riqueza natural. Foto: Getty Images

También es posible hacer canyoning, un deporte de aventura que se facilita debido a la cantidad de cascadas. Esta actividad permite meterse de lleno en impresionantes saltos de agua y descender a través de ellos, un plan para los más arriesgados y aventureros, pues los descensos por el agua pueden alcanzar hasta 35 metros.

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Como si esto fuera poco, en Baños de Agua Santa los viajeros pueden disfrutar diversidad de aguas termales naturales. Existen cinco balnearios municipales especiales para vivir esta experiencia al aire libre. La temperatura de sus aguas oscila entre los 18 y los 55 grados, y es la mejor manera de relajar el cuerpo después de los planes de adrenalina.

Sin duda, este es un lugar pensado para quienes buscan combinar naturaleza, paisajes impresionantes y una buena dosis de adrenalina.