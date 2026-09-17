El destino de Sudamérica que fue elegido como uno de los mejores del mundo para los viajeros de 50 años

La revista Travel + Leisure publicó recientemente un listado de los 10 mejores destinos del mundo para los turistas que tienen 50 años de edad.

De acuerdo con opiniones de expertos en viajes, en el primer lugar se ubicaron las islas Galápagos, localizadas en el Pacífico ecuatoriano. Este archipiélago es considerado uno de los tesoros naturales más importantes y bellos del mundo. Se destaca, especialmente, por su flora y fauna nativas.

La ciudad colombiana que fue reconocida entre las mejores del mundo para movilizarse en bicicleta en 2026

Según una de las expertas consultadas por Travel + Leisure, muchas personas que están en sus 50 cada vez se sienten más “atraídas por la sostenibilidad y la conservación, y las Galápagos encajan a la perfección con esa mentalidad”.

“Un estilo de viaje tipo expedición, combinado con una guía experta, resulta inspirador y a la vez educativo”, subraya.

Otro conocedor de viajes afirmó que tomar un crucero es la forma ideal para conocer el archipiélago. Otra opción es alojarse en un hotel y rentar una embarcación para realizar excursiones diarias.

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

Otros destinos destacados para los mayores de 50 fueron Italia (Sicilia), Japón, Egipto, Bután y el Sudeste Asiático.

Planes para realizar en Galápagos

Disfrutar las playas

Uno de los más importantes atractivos que encuentran los turistas que visitan las islas Galápagos son sus diversas playas. El portal Living Ecuador Travel indica que, debido a su origen volcánico, cada playa ha ido recogiendo los sedimentos de los volcanes más cercanos, creando un entorno muy particular.

Islas Galápagos, Ecuador. Foto: Getty Images

Por eso, hay algunas de arena fina blanca, otras rocosas y unas más de arena gruesa; además, pasan por todo tipo de colores. Destacan, por ejemplo, la playa de arena roja de la isla Rábida, anaranjada en Bartolomé o con tonos verdosos, grises hasta negros en Floreana. Entre las más llamativas están las de Puerto Chino (San Cristóbal), Gardener Bay (isla Española), playa Cormorant (Floreana), Las Bachas, Tortuga Bay y El Garrapatero (Santa Cruz), playa de Bartolomé y playa de Concha Perla (Isabela).

Snorkel o nadar

Si la persona es amante del agua y le gusta nadar o practicar snorkel, las islas Galápagos son un buen destino para sumergirse y disfrutar toda una diversidad marina en la que se pueden observar bonitos peces de colores, leones marinos, tortugas marinas e incluso tiburones que resultan inofensivos. En este destino también es fácil hacer buceo superficial: con tan solo meter la cabeza bajo el agua ya es posible ver un montón de peces. No hace falta ser un nadador experto.

Buceo

Esta es una de las actividades acuáticas más especiales para realizar en este destino turístico. Si la persona es un buzo experimentado, es recomendable que se embarque en alguna expedición o crucero temático solo para bucear y llegar hasta las islas más alejadas del archipiélago, como la Darwin y Wolf. Si, por el contrario, el objetivo es iniciarse en este deporte, este lugar también es una buena alternativa.