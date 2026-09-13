La ciudad colombiana que fue reconocida entre las mejores del mundo para movilizarse en bicicleta en 2026

La reconocida revista internacional Time Out publicó recientemente un nuevo ranking sobre las mejores ciudades del mundo para transitar en bicicleta.

La publicación entrevistó a más de 24.000 personas y les preguntó qué tan fácil era movilizarse en este vehículo de dos ruedas. “Las 20 ciudades que figuran obtuvieron el mayor número de respuestas calificando el desplazamiento en bicicleta como ‘bueno’ o ‘fantástico’. Para reflejar las mejores ciudades, incluimos únicamente la mejor valorada de cada país”, señaló la revista.

La ciudad colombiana reconocida como el mejor destino internacional en 2026; una joya colonial y gastronómica

El listado fue encabezado por Cambridge, Reino Unido, reconocida por ser una ciudad universitaria.

“Se requieren varios factores para que una ciudad sea realmente apta para las bicicletas, y Cambridge cumple con todos los requisitos. En primer lugar, su terreno llano y su clima relativamente seco permiten evitar las temidas cuestas y librarse de llegar al destino empapado, lo cual siempre es una ventaja. Además, gracias a su diseño compacto y a una planificación urbana innovadora —que incluye un enorme estacionamiento de bicicletas de varias plantas en la estación y las llamadas ‘calles ciclistas’—, un tercio de los desplazamientos en la ciudad se realizan en bicicleta. No es de extrañar que más del 83 % de los residentes con los que hablamos coincidan en esta opinión”. señaló la publicación.

Medellín. Foto: juan carlos sierra-semana

La primera ciudad latinoamericana ubicada en el listado fue Medellín, en el 12, y por encima de urbes como Rotterdam, Países Bajos; Helsinki, Finlandia; Orlando, Estados Unidos; Frankfurt, Alemania.

La segunda ciudad más poblada de Colombia cuenta con una red de más de 100 kilómetros de ciclorrutas diseñadas para la movilidad sostenible en bicicleta, de acuerdo con el portal Datos Abiertos.

Algunos de estos corredores se encuentran en la Avenida Regional y sectores como Laureles, La América, entre otros.

La ciudad colombiana que fue reconocida como una de las 20 mejores del mundo para comer en 2026

Otros reconocimientos para Medellín

Recientemente, la capital antioqueña fue ubicada en el puesto 32 entre las mejores ciudades para caminar en el mundo, de acuerdo con GuruWalk, una plataforma internacional especializada en tours y experiencias turísticas.

La llamada ‘ciudad de la eterna primavera’ fue calificada como un “destino de innovación y arte”. “Sus escaleras mecánicas conectan barrios montañosos que antes eran inaccesibles y sus murales comunitarios cuentan historias de resiliencia”, subraya.

Medellín también fue seleccionada recientemente por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

National Geographic resaltó que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas. Este reconocimiento se ve reforzado por varios indicadores del dinamismo turístico de la ciudad. Entre ellos las cifras de visitantes han aumentado de manera sostenida.