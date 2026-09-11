Boyacá es uno de los destinos más acogedores y atractivos para los viajeros en Colombia. Es un territorio que destaca por su belleza natural, arquitectónica, cultural y gastronómica.

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Precisamente, sus preparaciones se han convertido en uno de sus grandes encantos y fortalezas, debido a que representan la identidad cultural, pues están estrechamente ligadas a sus tradiciones campesinas, a la agricultura y a la historia de sus municipios.

La diversidad de productos que ofrece su territorio, como papa, maíz, trigo, cebada, habas y diferentes hortalizas, ha permitido crear preparaciones que han pasado de generación en generación y que hacen parte de la vida cotidiana de sus habitantes y que los viajeros disfrutan en cada lugar que visitan.

Uno de esos platos tradicionales es el cuchuco de trigo con espinazo, una de las preparaciones más representativas de la gastronomía boyacense y en municipios como Toca, disfrutar de esta deliciosa sopa es uno de los mejores planes, si se está de paso por esta región.

El cuchuco con espinazo es uno de los platos tradicionales de Toca, Boyacá. Foto: Javier La Rotta

El cuchuco es especial porque representa una tradición culinaria campesina que combina el trigo molido con ingredientes frescos de la huerta y el característico espinazo de cerdo. Además, una de las particularidades es que tiene una reparación lenta y muchas veces en fogón de leña, lo que le otorga un sabor ahumado y reconfortante muy propio del campo boyacense.

En este municipio, donde los viajeros se encuentran con varios atractivos para conocer, también se degustan otras delicias como el mute, la trucha asada y los tamales, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

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Sitios de interés

Quien decida llegar hasta Toca encuentra varios lugares de interés que vale la pena conocer. La mencionada fuente indica que este es un destino que con frecuencia es visitado por los amantes de las constelaciones y para ello cuenta con una especie de casa navegante, un espacio dispuesto con las comodidades suficientes, donde el observador del cielo puede gozar del espectáculo natural.

El Chorro de la Vieja es uno de los atractivos naturales de Toca, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este municipio es la cuna del escritor, político y periodista Plinio Mendoza Neira, padre del reconocido escritor y diplomático, fallecido recientemente, Plinio Apuleyo Mendoza, y en su lista de aspectos anecdóticos está el de ser el único pueblo de Boyacá con dos iglesias, una cerca a la otra, en su plaza central.

Uno de los mejores planes es recorrer sus calles y adentrarse en sus paisajes en los que se respira una gran tranquilidad. Los amantes de la naturaleza pueden visitar el Embalse de La Copa, un gran cuerpo de agua rodeado de verdes montañas. Es un buen escenario para descansar, observar el horizonte o mirar las estrellas por la noche.

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También están el Chorro de la Vieja, una caída de agua natural rodeada de vegetación nativa. Es perfecto para caminatas ecológicas corta y el Alto de Curies, un famoso puerto de montaña que llega a los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Atrae a muchos ciclistas de ruta y de montaña por sus desafiantes y bellos caminos.