Las ciudades latinoamericanas que fueron destacadas entre los mejores destinos de vida nocturna del mundo en 2026

La revista Time Out publicó recientemente su ranking de las ciudades que tienen la mejor vida nocturna en el mundo.

Bangkok, la capital de Tailandia, encabezó el listado. De acuerdo con la publicación, esta urbe ofrece todo lo un amante de la fiesta puede desear.

“Desde pequeños bares callejeros y enormes discotecas hasta bares en azoteas con vistas de 360 ​​grados y animados locales de fiesta LGBTQ+”.

Sin embargo, lo que hace especial a Bangkok es la forma en que la fiesta se traslada espontáneamente de los bares a la calle. Un buen ejemplo es Soi Nana, en Chinatown, una calle estrecha que alberga locales emblemáticos”, señala.

Entre las urbes destacadas, tres de ellas se encuentran en Latinoamérica.

São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil y de la región, ocupó el quinto lugar.

La revista califica esta ciudad como un “auténtico paraíso para la vida nocturna”. “Actualmente, la mayor metrópolis de América Latina vive una tendencia creciente de apertura de discotecas en edificios históricos —especialmente en sus azoteas—, ofreciendo unas vistas panorámicas espectaculares de la ciudad”, afirma.

La ciudad colombiana que fue reconocida como una de las 20 mejores del mundo para comer en 2026

Por su parte, Medellín logró el sexto puesto. “En la tierra de Karol G, J Balvin y Maluma, el reguetón es el rey. Si bien otros géneros también han ganado terreno, es el reguetón el que domina los clubes de Medellín”, resalta la publicación.

Y agrega: “Laureles y El Poblado siguen siendo los epicentros de la vida nocturna de la ciudad, aunque el ambiente de este último se ha desplazado del Parque Lleras hacia Provenza y Manila”.

Ciudad de México fue una de las ciudades destacadas. Foto: Fotos: Johana Fiallo / El País

Ciudad de México, la capital mexicana, fue ubicada en el puesto 20. De acuerdo con Time Out, en esta ciudad “la vida nocturna va mucho más allá de la pista de baile”.

“El 2026 ha traído consigo una oleada de bares de vinos que combinan el sonido de alta fidelidad con el placer de una copa en la mano. Los barrios de Roma y Juárez siguen siendo el epicentro de las aperturas más vanguardistas de la ciudad, mientras que Polanco ha apostado por bares temáticos diseñados para cantar en grupo, y la escena LGBTQ+ continúa prosperando con varios locales”, explica la revista.

Otras ciudades del mundo destacadas en el listado fue Berlín, Alemania; Nueva York, Estados Unidos; Melbourne, Australia; Johannesburgo, Sudáfrica; Brighton, Reino Unido: Pekín, China, y Ámsterdam, Países Bajos.