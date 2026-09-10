Frontier Airlines iniciaría vuelos directos entre Orlando y tres ciudades de Colombia

Frontier Airlines comenzaría a operar en diciembre vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Orlando y Bogotá, Medellín y Cartagena, según informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La operación está sujeta a las aprobaciones gubernamentales correspondientes.

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La entrada de la aerolínea estadounidense representará 14 nuevas frecuencias semanales entre Colombia y Estados Unidos. A partir de marzo de 2027, la oferta aumentará a 15 frecuencias semanales, debido a que la ruta Orlando-Bogotá pasará a operar diariamente.

El anuncio hace parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional y ProColombia por fortalecer la presencia de Colombia en el escenario internacional. Foto: Cortesía a Semana

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que el anuncio es resultado del trabajo entre el Gobierno Nacional, ProColombia, Frontier Airlines y otros actores del sector.

“La llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con la información entregada por Frontier Airlines, los pasajeros que utilicen Orlando como punto de conexión también podrán acceder a más de 50 destinos en el Caribe. De esta manera, las nuevas rutas permitirán conexiones desde Colombia tanto hacia Estados Unidos como hacia otros destinos de la región.

Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines, indicó que Bogotá, Medellín y Cartagena serián los primeros destinos de la compañía en Colombia y que la operación constituye su primera incursión en Suramérica.

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“Esta entrada a Colombia marca un hito muy importante para Frontier. Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica. Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí”, sostuvo.

La llegada de nuevos actores le brindaría nuevas opciones a los usuarios del país. Foto: Fotograma Youtube @HeartAero / Heart Aerospace - X1 First Flight - World’s Largest Electric Aircraft - Electric Airliner / 00:42 / American Meteor Society

El comunicado señala que Estados Unidos cuenta actualmente con 350 frecuencias semanales hacia Colombia y más de 61.700 sillas disponibles con destino a 12 ciudades estadounidenses.

Para Samuel Bluman Levy, presidente de ProColombia, la incorporación de una nueva aerolínea evidencia el papel de la coordinación entre los sectores público y privado en la ampliación de la conectividad aérea.

“Traer una aerolínea nueva no es solo abrir una ruta: es abrir oportunidades de negocio, de turismo y de conexión para miles de colombianos y viajeros internacionales”, afirmó.