Visa de turismo a Estados Unidos baja de precio en Colombia: esto cuesta este jueves tras la caída del dólar

En la última semana, el dólar ha perdido terreno frente al peso colombiano, comportamiento que responde a varios factores, entre ellos el repunte de los precios del petróleo, que fortalece las perspectivas de ingresos externos del país, y la debilidad que ha mostrado la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

Por este simple error en su pasaporte, las autoridades de Estados Unidos pueden anular su visa: esto es lo que debe revisar

A esto se suman las tasas de interés relativamente altas en Colombia, que mantienen atractivos los activos en pesos y estimulan la demanda por la moneda local, así como una mayor oferta de dólares en el mercado cambiario. También han influido las expectativas de los inversionistas frente a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y los nuevos datos económicos de ese país.

Este descenso en el precio de la moneda estadounidense tiene un efecto directo para quienes tienen que realizar pagos en la misma, por lo que los colombianos que estén planeando viajar a Estados Unidos y necesiten tramitar la visa de turismo pueden percibir un alivio en este trámite que es obligatorio para ingresar al país nortemericano.

Si bien la tarifa para sacar este documento no ha cambiado, el menor precio de la divisa hace que, al momento de pagarla en pesos, se tenga que desembolsar menos dinero.

La visa estadounidense es clave para poder entrar a ese país. Foto: Samuel Montealegre

La caída de la TRM

La Tasa Representativa del Mercado ha mostrado una caída significativa en lo corrido del año. Pasó de 3.757,08 pesos a comienzos de 2026 a $3.126,08 el pasado martes 8 de septiembre y se redujo a $3.099,48 este jueves, 10 de septiembre, bajando el valor en pesos de la tarifa consular.

Con la tasa vigente, el día de hoy, los US$185 que cuesta la visa equivalen a $573.403,8 según la conversión oficial del Banco de la República. Sin embargo, el monto puede presentar variaciones dependiendo del día en que se efectúe el pago.

Estados Unidos planea cancelar hasta 200.000 visas de turismo y negocios: estos serían los afectados

La tarifa que los interesados en ir a Estados Unidos deben pagar es de carácter obligatorio y no reembolsable, y debe ser cancelada antes de programar la cita para la entrevista consular.

¿Qué se necesita para solicitar la visa?

La visa B1/B2 es la categoría más utilizada por los colombianos que buscan ingresar a Estados Unidos. Este documento reúne dos tipos de autorización: la B-1, destinada a actividades de negocios como reuniones, conferencias o negociaciones, y la B-2, dirigida a viajes de turismo, visitas a familiares o determinados tratamientos médicos.

La caída del precio del dólar beneficia a quienes están adquiriendo su visa americana. Foto: Getty Images

En muchos casos, la visa puede ser emitida con entradas múltiples y una vigencia de hasta 10 años. Sin embargo, tener este documento vigente no significa que el viajero pueda permanecer ese tiempo en territorio estadounidense: la duración de cada estadía es definida por el oficial de inmigración al momento del ingreso.

Algunos de los requisitos para sacar la visa americana son, entre otros, los siguientes: Pasaporte vigente; formulario DS-160 diligenciado, cuyo número de confirmación es necesario para solicitar la cita; comprobante del pago de la tarifa de solicitud; confirmación de la cita consular, correspondiente a la entrevista programada y soportes económicos como extractos bancarios, certificación laboral, contrato de trabajo, declaración de renta u otros documentos que permitan demostrar que cuenta con recursos para financiar el viaje.