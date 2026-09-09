El destino de Colombia que cada vez atrae más turistas extranjeros y pocos conocen

Colombia es una opción cada vez más atractiva para los turistas extranjeros por una combinación de diversidad natural, riqueza cultural, variedad de destinos y mayor conectividad internacional.

Anato revela cuáles son los destinos nacionales e internacionales preferidos por los colombianos para viajar

De acuerdo con ProColombia, en 2026 están ganando fuerza los viajes multidestino, la sostenibilidad y las experiencias vinculadas con las comunidades locales.

Además, el país ofrece destinos para perfiles muy diferentes: Cartagena y el Caribe para quienes buscan playa y cultura; Medellín y Bogotá para turismo urbano; el Eje Cafetero para naturaleza y gastronomía; y regiones como Vaupés, Guaviare, Guainía y Nariño para quienes buscan experiencias menos convencionales.

Precisamente, uno de esos destinos que ha venido ganando popularidad y atrae cada vez a más viajeros provenientes del exterior es Vaupés, que, de acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), fue la región que registró el mayor crecimiento porcentual durante los primeros seis meses de 2026, frente a igual período de 2025, con un 63,2%.

En un viaje por el Vaupés es posible apreciar diversidad de especies. Foto: Getty Images

Según Anato, el aumento de viajeros extranjeros a esta zona del país está relacionado con un cambio en las preferencias del turismo internacional, dado que los visitantes están mostrando mayor interés por destinos emergentes que ofrecen experiencias diferentes, especialmente aquellas vinculadas con la naturaleza, la cultura, la aventura y la autenticidad.

¿Cuáles son los encantos de Vaupés?

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que Vaupés se caracteriza por la inmensidad de su selva y su riqueza hídrica. Precisamente, su riqueza natural está estrechamente ligada a sus numerosos cuerpos de agua.

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Por su territorio recorren importantes ríos como el Apaporis, Vaupés, Querarí, Isana, Papurí y Taraira, a los que se suman los imponentes raudales de Yuruparí y Jirijirimo. El paisaje amazónico se complementa con numerosas cascadas que permiten apreciar la fuerza y diversidad de los ecosistemas de esta región del país.

Mitú, capital del departamento, también se destaca como un destino de gran interés para los aficionados al avistamiento de aves. En Vaupés se han registrado más de 550 especies, una diversidad que convierte al territorio en un escenario privilegiado para esta actividad.

Esta región también se caracteriza por su gran diversidad cultural, con cerca de 27 pueblos indígenas. Entre los de mayor presencia están los Piratapuyos, Desanas, Tucanos y Cubeos, aunque en conjunto representan solo una parte de la población indígena del departamento.

El avistamiento de aves es uno de los planes para realizar en el Vaupés. Foto: Getty Images

Un destino de desconexión

Este es, sin duda, un destino para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y adentrarse en la naturaleza amazónica, mientras conocen las tradiciones y formas de vida de las comunidades indígenas.

Sus ríos, montañas y extensas zonas selváticas permiten realizar actividades como recorridos fluviales, caminatas, escalada y avistamiento de aves, en escenarios donde la biodiversidad es protagonista.

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Algunos de sus principales sitios de interés son: el Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis, el Raudal de Jirijirimo, reconocido por la fuerza de sus aguas; el río Vaupés, uno de los principales afluentes del río Negro, y el Cerro Camino Reariku, un tepuy en formación que ofrece paisajes únicos de la selva, indica Colombia Travel.