La ciudad colombiana que se ubicó en el top 5 de las más felices del mundo en 2026

Colombia se ha consolidado a nivel internacional como un destino ideal para visitar por su oferta natural, cultural y gastronómica. El país ofrece desde playas caribeñas y paisajes de montaña hasta selvas, desiertos y regiones cafeteras, además de ciudades y pueblos con una marcada riqueza histórica y arquitectónica.

La ciudad colombiana reconocida como uno de los 10 mejores destinos gastronómicos del mundo en 2026

A esto se suma la variedad de experiencias que pueden disfrutar los viajeros, como el turismo de naturaleza, aventura y bienestar, junto con la calidez de sus habitantes, factores que han contribuido a posicionar a Colombia como uno de los destinos más atractivos de la región.

Gracias a esos atractivos y a aspectos muy particulares de las ciudades, algunas de ellas han logrado ubicarse en prestigiosos rankings internacionales de plataformas y publicaciones de turismo, y Medellín se ha consolidado en varios de ellos debido a una variedad de factores que destacan no solo los habitantes, sino también los viajeros.

Muchos de esos criterios son tenidos en cuenta por la reconocida publicación de turismo Time Out, que anualmente realiza una clasificación de las mejores ciudades del mundo y que, para 2026, fue elaborada con base en la opinión de más de 24.000 habitantes que participaron en su encuesta internacional.

Medellín se ha consolidado como uno de los lugares más lindos para visitar. Foto: Getty Images

Para construir este listado, la publicación no solo analiza factores relacionados con la gastronomía, el arte y el entretenimiento nocturno. También consulta a los residentes sobre la conexión y el sentido de comunidad y, especialmente, qué tan felices se sienten al vivir o visitar la ciudad.

La ciudad colombiana recomendada por ‘Condé Nast Traveler’ para visitar en 2026; imperdible por su gastronomía y renovación urbana

Con estas respuestas, Time Out identifica los destinos en los que sus habitantes aseguran disfrutar de una mayor sensación de bienestar y felicidad. En este último aspecto, para este año Medellín se ubicó en el top 5, después de Bath, Reino Unido; Ciudad de Panamá, Panamá; y Guadalajara, en México, y por encima de otras como Chicago, en Estados Unidos, o Montreal, en Canadá. En el listado general de las mejores ciudades del mundo para visitar en 2026, la publicación la ubicó en el noveno puesto.

¿Cuáles son los encantos de la capital antioqueña?

Uno de los aspectos que destaca la publicación sobre la capital antioqueña es su ubicación en el Valle de Aburrá, un entorno montañoso caracterizado por su abundante vegetación, que permite que la naturaleza forme parte del paisaje urbano y pueda apreciarse desde distintos sectores de la ciudad.

La Comuna 13 de Medellín es uno de los lugares más visitados en la capital antioqueña. Foto: Getty Images

La publicación también hizo énfasis en la diversidad arquitectónica de la capital antioqueña, donde conviven edificaciones de tradición colonial con propuestas modernas que toman elementos del entorno natural.

Entre estas últimas, destaca el Orquideorama del Jardín Botánico, una llamativa estructura de madera cuyo diseño está inspirado en las formas de las flores y los panales.

La ciudad colombiana reconocida por Lonely Planet como uno de los mejores 25 destinos en el mundo para viajar en 2026

A esto se suma la gastronomía, pues se destaca que es un destino en el que se combina la tradición de la cocina antioqueña con una oferta gastronómica cada vez más diversa y contemporánea. Platos típicos como la bandeja paisa, las arepas y el sancocho hacen parte de la identidad local, mientras que restaurantes, cafés y propuestas de cocina internacional han ampliado las opciones para los visitantes y han elevado la oferta hasta propuestas de alta cocina.