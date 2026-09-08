Funza se prepara para vivir el ‘Festival Zaquesazipa 2026′: arte, cultura y grandes espectáculos

Funza se prepara para la edición 2026 del Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa, una programación que durante septiembre reunirá conciertos, espectáculos, exposiciones, encuentros culturales y actividades para públicos de todas las edades.

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El festival comenzará el viernes 11 de septiembre con “Un año a la colombiana”, espectáculo de apertura en el que participarán más de 300 artistas locales. La puesta en escena integrará música, danza y diferentes expresiones artísticas desarrolladas desde los procesos culturales del municipio.

“Queremos invitar especialmente a todos los funzanos a que se apropien del ‘Zaquesazipa’, que salgan, recorran nuestros escenarios, acompañen a nuestros artistas y disfruten de todo lo que hemos preparado. Y, por supuesto, queremos invitar a los colombianos a que vengan a Funza y vivan con nosotros esta gran celebración. Tendremos reconocidos artistas nacionales e internacionales, pero este Festival también es una oportunidad para sentirnos orgullosos de lo nuestro, porque en Funza hay muchísimo talento por mostrar, apoyar y consolidar”, afirmó la alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago.

Funza se prepara para vivir el Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026. Foto: Alcaldía de Funza / API

La agenda musical tendrá tres jornadas en la Plazoleta Marqués de San Jorge, escenario con una capacidad proyectada de entre 15.000 y 18.000 asistentes. El sábado 12 de septiembre se presentarán Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox. El viernes 18 se realizará ‘Funza Góspel 2026′, con Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band. El sábado 19, Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz encabezarán el cierre musical.

La programación también contempla actividades para niñas y niños con Tu Rockcito, así como el espectáculo de humor de Hassam. A esto se suman propuestas de teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y expresiones de las culturas urbanas.

Funza se prepara para vivir el Festival de Arte y Cultura Zaquesazipa 2026. Foto: Alcaldía de Funza / API

La literatura, el patrimonio y las artes visuales tendrán espacios con el Festival Literario Escrituras Vivas, el Salón de Artistas Funzanos, exposiciones patrimoniales, encuentros de vigías del patrimonio, muestras artesanales y gastronómicas y actividades académicas.

El ingreso a todos los eventos será libre y gratuito. La programación completa podrá consultarse en www.zaquesazipa.com y en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Funza.