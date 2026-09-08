Parece la Toscana italiana, pero está en Colombia: el destino cafetero de montañas, valles verdes y gran encanto cultural

Una de las regiones más llamativas para los viajeros es el Eje Cafetero. Resulta muy atractiva por la combinación de paisajes, cultura y tradición. Sus extensos cafetales, pueblos coloridos, valles y reservas naturales ofrecen múltiples experiencias para quienes deciden visitarlo.

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A esto se suma su riqueza cultural y gastronómica, reflejada en la arquitectura, las costumbres y la calidez de sus habitantes. El Paisaje Cultural Cafetero permite descubrir una región en la que el café hace parte de la identidad local, mientras sus parques naturales, termales y pueblos tradicionales complementan la oferta para vivir momentos únicos.

Uno de los destinos imperdibles en esta zona es Salento, municipio al que comparan con la Toscana italiana, debido a la combinación de paisajes montañosos, valles verdes, extensas áreas de cultivos y pueblos de arquitectura tradicional.

Al igual que esta zona europea, en este municipio cafetero se evidencia un paisaje rural muy marcado, con colinas y extensas zonas agrícolas que crean postales especialmente atractivas, lo cual se complementa con el famoso Valle de Cocora y sus palmas de cera, que le dan una identidad propia a este destino.

Valles y verdes montañas de Salento, en Quindío. Foto: Getty Images

La Toscana es reconocida por sus viñedos y la producción de vino, mientras Salento brinda toda una experiencia en torno a visitar haciendas y catar café de origen, uno de los planes imperdibles para los viajeros.

¿Qué se puede hacer en Salento?

Este pueblo es uno de los más coloridos en el Eje Cafetero y también uno de los más visitados. Allí, una de las experiencias imperdibles es recorrer la Calle Real, un corredor peatonal de unos 500 metros en el que se aprecian las fachadas coloridas, puertas y ventanas de madera y detalles artesanales.

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También vale la pena visitar el parque principal, donde se encuentra el templo de Nuestra Señora del Carmen, además de restaurantes, cafés y los tradicionales “yipaos”, vehículos emblemáticos de la cultura cafetera.

Salento es reconocido por su arquitectura tradicional y colorida. Foto: Getty Images

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, el Valle del Cocora ofrece senderos entre bosques de niebla, ríos y praderas, ideales para practicar actividades como el senderismo, cabalgatas y trekking.

Una alternativa más es la Reserva de la Patasola, un ecosistema de bosque húmedo de 150 hectáreas donde se pueden realizar caminatas ecológicas, observar plantas, flores exóticas y cascadas, además de practicar avistamiento de aves.

A estos lugares se suma el Parque Natural de los Nevados, una opción para los viajeros más aventureros. Allí es posible contemplar extensos campos de frailejones, musgos, plantas de árnica y otras especies propias de los ecosistemas de páramo, fundamentales para la conservación del agua y el sostenimiento de una variada fauna adaptada a estas condiciones.