El departamento del Chocó vive un momento clave para iniciar su proceso de reconstrucción y recuperación luego del terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

Este plan no pasa únicamente por recuperar la infraestructura y atender las necesidades más urgentes de sus comunidades. El Gobierno y el sector empresarial trabajan en una estrategia que busca generar nuevas oportunidades económicas para el departamento, involucrando diferentes actividades económicas.

Nuquí impulsa turismo regenerativo para proteger su biodiversidad

Entre los sectores llamados a jugar un papel clave está el turismo, gracias al enorme potencial natural y cultural que tiene esta región del Pacífico colombiano. La apuesta es promocionar y permitir que muchos de esos lugares menos conocidos, pero con un gran potencial, sean de interés para los viajeros, ofreciéndoles mejores condiciones de servicios.

En ese marco, la apuesta se centra en dos de las joyas turísticas más importantes del departamento: Nuquí y Bahía Solano, los cuales son reconocidos por su belleza natural, sus playas, selvas, biodiversidad y ubicación privilegiada frente al Pacífico.

En una alianza entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo Nacional del Turismo (Fontur) y la Fundación Santo Domingo, fueron seleccionados estos dos destinos que destacan por su alto potencial turístico y natural, los cuales serán priorizados en el marco de esta estrategia de transformación.

Nuquí se consolida como destino turístico del Pacífico colombiano por sus playas, termales naturales y riqueza ambiental. Foto: Colombia Travel

José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, indicó que esta es una región llena de oportunidades y belleza, por lo que la apuesta es que cada día más viajeros lleguen para conocer y disfrutar de cada uno de los encantos, mientras se apoya a las comunidades locales.

¿Cuáles son los encantos de estos destinos?

Nuquí es considerado un escenario donde el mar, la selva y la biodiversidad se encuentran para ofrecer una experiencia única. Sus playas vírgenes, aguas cálidas, manglares, cascadas y paisajes naturales atraen a viajeros que buscan tranquilidad, aventura y conexión con la naturaleza. Entre sus lugares más destacados están las playas Guachalito y Olímpica.

Los viajeros también pueden disfrutar de aguas termales, pozos naturales de agua caliente, en medio de la selva, que ofrecen un espacio para relajarse y disfrutar del entorno. También está la Cascada del Amor, a la que se llega tras una caminata de unos 20 minutos por la selva.

Temporada de avistamiento de ballenas 2026: las cuatro áreas protegidas donde se puede vivir la experiencia

Uno de los mayores atractivos en el avistamiento de ballenas. Entre julio y finales de octubre, estos mamíferos llegan a las cálidas aguas del Pacífico colombiano desde la Antártida para reproducirse y dar a luz a sus ballenatos. El espectáculo de observarlos en su hábitat natural se ha convertido en uno de los planes imperdibles para quienes visitan este rincón del Chocó.

Bahía Solano, por su parte, es un destino rodeado de selva húmeda tropical y kilómetros de playas, ideal para el ecoturismo. Su ubicación les permite a los visitantes adentrarse en algunos de los ecosistemas más ricos del país y disfrutar de una naturaleza prácticamente intacta.

Bahía Solano es uno de los destinos imperdibles para visitar en el Chocó. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de las opciones para visitar están playas como El Almejal, ideal para practicar surf y disfrutar del mar. También es posible desarrollar actividades como la pesca deportiva, el buceo y el senderismo que permiten explorar distintos paisajes.

Un atractivo más es el Parque Nacional Natural Utría, un importante santuario de fauna y flora en el que se pueden observar aves, tortugas marinas y numerosas especies propias de este ecosistema. En Bahía Solano, como en Nuquí, uno de los planes imperdibles es el avistamiento de ballenas.

Además de estos dos municipios, una de las iniciativas clave en la región es la construcción del Malecón Gastronómico de Quibdó, una intervención al frente del río Atrato que busca convertir la zona en un espacio de turismo, comercio y generación de empleo.