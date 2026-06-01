Temporada de ballenas 2026: cómo planear un viaje de avistamiento responsable en Nuquí o Bahía Solano

La temporada de ballenas 2026 ya empezó a despertar el interés de miles de viajeros que sueñan con observar de cerca a las ballenas que cada año llegan al Pacífico colombiano.

¿Cómo llegar a Bahía Solano y qué actividades hacer?

Entre julio y octubre, Nuquí y Bahía Solano se convierten en dos de los destinos más buscados por turistas nacionales y extranjeros que quieren vivir una de las experiencias naturales más impactantes del país.

Además del espectáculo que ofrecen estos gigantes marinos, este año hay una razón adicional para planear el viaje.

Según datos citados por Kayak, los vuelos hacia varios destinos del Pacífico registraron reducciones en sus precios frente a temporadas anteriores, mientras las búsquedas crecieron de forma significativa por el interés en el avistamiento de ballenas.

Bahía Solano aparece como uno de los puntos más atractivos para esta actividad gracias a su cercanía con el Parque Nacional Natural Utría, considerado uno de los lugares más importantes para la observación responsable de cetáceos.

Entre julio y septiembre, el avistamiento de ballenas convierte a Nuquí en uno de los principales atractivos naturales del país. Foto: Colombia Travel

Por su parte, Nuquí sigue ganando protagonismo por combinar playas, selva, gastronomía local y recorridos enfocados en el turismo de naturaleza.

Sin embargo, expertos y operadores turísticos insisten en que el viaje debe planearse bajo criterios de sostenibilidad.

Las autoridades ambientales recuerdan que las embarcaciones deben mantener una distancia mínima de 200 metros de las ballenas para evitar alterar su comportamiento.

También recomiendan evitar el uso de plásticos de un solo uso, respetar los horarios autorizados para los recorridos y nunca intentar alimentarlas o llamar su atención.

Otro consejo frecuente es reservar vuelos y hospedajes con suficiente anticipación. Durante agosto y septiembre suele registrarse el pico de la temporada, por lo que la disponibilidad se reduce rápidamente.

Algunos operadores turísticos incluso reportan tasas de avistamiento superiores al 90 % durante esos meses, aunque aclaran que se trata de animales salvajes y no existen garantías absolutas.

Los viajeros también destacan la importancia de contratar servicios con guías locales y empresas que trabajen de la mano con las comunidades del territorio.

En Nuquí y Bahía Solano, buena parte de la economía depende del turismo responsable y de las actividades asociadas a la conservación ambiental.

Las impresionantes fotos de ballenas jorobadas en Bahía Solano que le dieron la vuelta al mundo

Más allá de conseguir vuelos económicos o tomar la mejor fotografía, la experiencia busca promover una conexión respetuosa con uno de los ecosistemas más biodiversos de Colombia.

Por eso, quienes planean viajar en 2026 encuentran cada vez más recomendaciones enfocadas en disfrutar del espectáculo natural sin afectar el hábitat de las ballenas ni las dinámicas de las comunidades que habitan esta región del Pacífico colombiano.