El pueblo boyacense donde el mute es una delicia, un destino con tradición y encanto a más de una hora de Tunja

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es uno de los destinos turísticos más completos del país porque ofrece pueblos encantadores, bellos paisajes naturales, rica gastronomía y aventura en un mismo territorio.

Uno de sus 123 municipios es Moniquirá, ubicado a 60 kilómetros de Tunja, a más de una hora de trayecto en vehículo.

De acuerdo con el Sistema Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio donde se ubica este municipio, apodado como ‘La ciudad dulce de Colombia’, era gobernado por el cacique muisca Susa. Y antes de que llegaran los españoles, su nombre era Ubaza y estaba ubicado cerca del río Saravita.

“Dicho poblado fue trasladado a la vereda de Pueblo Nuevo y en 1556 fue ubicado en el sitio actual. En 1779 fue erigido como parroquia y sus habitantes participaron en el movimiento comunero y en la Independencia. Durante un tiempo perteneció al cantón de Vélez, pero en 1857 pasó a formar parte del Estado Soberano de Boyacá”, agrega la publicación.

A Moniquirá, por donde corren los ríos Moniquirá, Pómeca y Pescadero, se le atribuye la producción industrial de panela y bocadillo de guayaba, con la que se endulza gran parte de país.

El pueblo de Boyacá que tiene gran potencial ecoturístico, un lugar con diversidad de climas, bellos paisajes y riqueza cultural

Economía y atractivos

La principal actividad productiva del municipio es la agricultura, destacándose la caña de azúcar, maíz, café, frijol, guayaba, naranja y yuca, entre otros.

En materia turística los principales sitios de interés, de acuerdo con Situr Boyacá, son: el río Suárez, la cascada Real, los saltos de Los Micos, Pómeca y las Golondrinas, la cueva de Pueblo Viejo, el mirador del Granadillo, los termales El Salitre, entre otros. También está la imponente Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, ubicada a un costado del parque principal.

Panorámica de Moniquirá, Boyacá. Foto: Captura de pantalla YouTube / Cielo sobre ruedas

En relación con la gastronomía, el principal plato es el mute moniquereño, una sopa que contiene mazorca, pata de res, papa, guascas y carnes de res y cerdo.

El pueblo boyacense en el que se encuentra un monumento histórico imperdible de visitar y que celebra la gastronomía tradicional

Las principales festividades son el Festival de Verano, donde se realiza el popular concurso de camisetas mojadas; la Feria Campesina y su concurso de arriería. Y la Feria del Dulce y el Bocadillo, que, en el 2018, llegó a la versión número 103, “atrayendo cada vez más a miles y miles de turistas que no se van sin probar los más deliciosos dulces y postres que se fabrican en Boyacá y Colombia”.