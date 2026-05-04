El pueblo de Boyacá que tiene gran potencial ecoturístico, un lugar con diversidad de climas, bellos paisajes y riqueza cultural

El departamento de Boyacá, ubicado en el centro de Colombia, es un destino imperdible para quienes buscar disfrutar de bellos paisajes, pueblos con arquitectura tradicional, rica gastronomía y planes de aventura.

Uno de sus municipios es Buenavista, que se encuentra a 115 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), en su territorio se hicieron estudios arqueológicos que mostraron la existencia de un asentamiento de los indígenas muiscas, hace aproximadamente 1.200 años, el cual se mantuvo hasta la llegada de los españoles a la región.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

Ya a mediados del siglo XX el municipio se creó. “A Buenavista se le dio este nombre por encontrarse ubicado en una meseta con una pequeña elevación desde donde se puede apreciar el bello panorama por cuanto se divisan varias veredas. En este lugar está localizado el cementerio del pueblo”, señala Situr Boyacá.

Economía

La principal actividad económica del municipio es la agricultura, destacándose el cultivo de granadilla, gulupa, mora y tomate de árbol. En el piso térmico cálido se destacan los cultivo des cítricos y el café Adicionalmente, “la zona tiene potencial para la implementación de cultivos como el aguacate has, híbridos mejorados de cacao”.

En la actividad ganadera domina la producción de carne y leche con ganado bovin. No obstante, es importante “implementar prácticas de mejoramiento de pradera, mejoramiento genético e implementación de cadenas de frío”. Adiciponalmente, en el municipio hay procesamiento de la caña de azúcar para obtener la miel.

Iglesia San Pedro Apóstol, Buenavista, Boyacá. Foto: Cortesía: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Sitios de interés

Buenavista tiene sitios con importancia arqueológica, como los petroglifos de la Laja y Cañaveral.

“Sus hermosos paisajes, variada fauna, flora, topografía y la diversidad de sus climas convierten a Buenavista en un potencial ecoturístico digno de visitar”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Otros atractivos relevantes son el Cerro de Capacapi, la Iglesias de Imparal, el Bosque de las pinas, el Mirador de San Miguel, el Chorrerón de La Herradura, el Chorrerón de Santa Rosa, las Cuevas de Patiño y la Playa Monita en La Granja.

Dentro de los principales eventos culturales del municipio están las Festividades en honor a San Pedro, patrono del municipio en el mes de junio; el cumpleaños del municipio, que se conmemora el 9 de febrero: la Semana de la juventud en agosto y la Copa Niño Dios, en diciembre.