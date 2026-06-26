Pilas con el equipaje: ¿cómo evitar cargos por sobrepeso en la maleta?

Antes de viajar por avión a cualquier destino, es clave prestar atención al peso del equipaje para evitar cargos adicionales por su exceso. Tanto en vuelos nacionales como internacionales, las aerolíneas establecen sus límites de peso y dimensiones para las maletas. Cumplir con ellos no solo permite evitar costos inesperados, sino que también facilita el proceso de abordaje y reduce posibles contratiempos.

Latam se suma a las aerolíneas que darán flexibilidades a pasajeros con vuelos a Venezuela, por sismo

Peso establecido por aerolíneas

La aerolínea Avianca establece que el peso máximo del equipaje de bodega por pasajero es de 23 kg en clase económica y 32 kg en business class. Sus dimensiones no deben exceder los 158 cm lineales (alto + largo + ancho).

De igual manera, Latam Airlines señala que cada pieza de equipaje en bodega debe pesar 23 kg por pasajero. Además, su tamaño máximo debe ser 158 cm lineales, sumando alto + largo + ancho.

Recomendaciones para evitar pagar por exceso de equipaje

En ese sentido, para evitar pagar más por equipaje, el portal Skyscanner entrega varias recomendaciones. En primer lugar, se puede usar una báscula portátil para pesar la maleta y no pasarse de los 23 kg.

Un segundo consejo es aprovechar el equipaje de mano para llevar objetos que pesen, como zapatos o dispositivos electrónicos. Adicionalmente, si la maleta está sobre el límite, puede llevar encima chaquetas o botas.

Otra recomendación es empacar con inteligencia, evitando llevar a un viaje más ropa de la que se necesita. En ese sentido, es clave usar prendas que combinen, reducir los pares de zapatos y no empacar toallas si se va a hospedar en un hotel.

Fuerte crecimiento del turismo náutico en Colombia; estos son los detalles

Para productos de aseo, la clave está en llevar envases pequeños, no solo porque las aerolíneas no permiten que sean de más de cien mililitros, sino porque entre mayor sea el tamaño, más pesarán. Lo ideal es llevar pequeñas cantidades en frascos sellados y, si no son suficientes, seguro en el lugar de destino se conseguirán.

Las aerolíneas establecen límites de peso para las maletas. Foto: Getty Images

Otro aspecto que no se puede pasar por alto es que cuando se empaca en bolsas, estas generan un peso adicional, por lo que si son varias, se adicionarán gramos que se reflejarán cuando el equipaje esté listo. Para lograr que la maleta pese menos, una de las recomendaciones es tratar de sacarle todo el aire o utilizar las de empaque al vacío y acomodar los objetos de manera que no quede espacio sobrante entre uno y otro.