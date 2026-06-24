¿Por qué el asesino de Natalia Villalba dejó el cuerpo metido en una maleta y bajo la ducha abierta durante cinco días?

Los macabros detalles tras el crimen de Natalia Villalba se empiezan a revelar. Algunos parecen sacados de una película de terror y advierten cómo el señalado asesino, un hombre de nacionalidad británica, metió su cuerpo en una maleta y luego lo dejó por cinco días bajo la ducha.

¿Quién era Natalia Villalba Angarita? La mujer hallada sin vida en exclusivo edificio al norte de Bogotá

La ventana de muerte, de acuerdo con los investigadores, se ubica en el 18 de junio, cinco días antes de que su cuerpo fuera encontrado bajo la ducha, que el asesino dejó abierta con el objetivo de mantener el cuerpo en una temperatura que postergara la descomposición y de esta forma tener más tiempo para huir.

Natalia Villalba alquiló el departamento, la reserva quedó a su nombre y lo tuvo desde el 13 de junio. En los días posteriores recibió la visita de dos hombres, uno estadounidense y otro de origen británico. Este último sería, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el principal sospechoso.

En los videos de seguridad y los registros de entrada al edificio, quedó el nombre de este ciudadano, que es buscado por las autoridades, aunque se advierte que logró salir del país luego de cometer el crimen. El plan asesino se cumplió y, luego de matar a la modelo, meterla en una maleta y dejarla bajo la ducha por cinco días, escapó.

Las autoridades investigan el crimen de la joven Natalia Villalba. Foto: 1. Cortesía / 2. SEMANA

Claudia Villalba, la mamá de la víctima, habló con SEMANA y le pidió a la Fiscalía avanzar con la investigación y evitar que el caso quede en la impunidad. Para ella los indicios que apuntan al ciudadano británico son concluyentes y lo dejan como el presunto responsable del crimen.

Natalia y su mamá son oriundas de Cúcuta, aunque la modelo vivía hace varios años en Bogotá, mientras que Claudia reside en la ciudad de Sogamoso. Las honras fúnebres se realizarán en la capital de Norte de Santander, por eso esperan que Medicina Legal complete los estudios de necropsia para continuar con los trámites.

Fuentes del proceso advirtieron que Natalia fue la encargada de autorizar y registrar la entrada del británico, sin saber que se convertiría en su asesino. Hasta el momento no se conocen las causas de la muerte, tampoco los motivos que llevaron a su asesinato; son detalles que empezarán a revelarse en el curso de la investigación.

Natalia Villalba y la maleta en que hallaron su cuerpo sin vida. Foto: A.P.I.

Por ahora, la Fiscalía confía en que con los elementos de prueba, como videos, testimonios y lo que revele el cuerpo de Natalia Villalba, se puedan esclarecer las dudas que persisten en este caso, darle una respuesta a la familia y, por supuesto, lograr la captura del señalado responsable.