Video | Capturan a menor de edad señalado de asesinar a una mujer en Girardot; el crimen quedó grabado

El departamento de policía de Cundinamarca reportó la aprehensión de un adolescente señalado como el presunto responsable del homicidio de Dora Murillo León. El hecho violento investigado por las autoridades judiciales ocurrió el pasado 14 de enero de 2026 en el municipio de Girardot.

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La acción interinstitucional permitió la ubicación del menor de edad mediante labores de seguimiento y control territorial.

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Operativo por homicidio en el municipio de Girardot

El Departamento de Policía de Cundinamarca informó que los “uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) establecieron que el adolescente presuntamente integra la banda delincuencial ‘Los Macheteros’, organización dedicada a la comisión de diferentes delitos en este municipio. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego mientras se encontraba en su lugar de residencia. Tras cometer el hecho, el presunto agresor emprendió la huida”.

El reporte oficial detalla que el joven procesado registra anotaciones judiciales previas en el sistema penal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Tras celebrarse las audiencias preliminares, el juez competente dictó una medida de internamiento preventivo.

#ATENCIÓN 🚨 | La Policía de Cundinamarca (Policía de Cundinamarca) aprehendió a un adolescente señalado de ser el presunto responsable del homicidio de Dora Murillo León, ocurrido el pasado 14 de enero en Girardot.



De acuerdo con las autoridades, el menor habría quedado… pic.twitter.com/DgMOxei2Rd — ElTrino.Co (@EltrinoCo) June 24, 2026

La sanción temporal se basó en su presunta coautoría en las conductas punibles de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

Capturas por hurtos comerciales en el sur de la región

Por otra parte, la institución policial extendió sus operaciones hacia los límites metropolitanos para contener los delitos contra los establecimientos comerciales.

Las patrullas de vigilancia comunitaria coordinaron la detención de un ciudadano de 28 años involucrado en asaltos sistemáticos. El sospechoso operaba en las jurisdicciones de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, así como en el municipio vecino de Soacha.

Internamiento preventivo para presunto integrante de la banda 'Los Macheteros' investigado por homicidio. Foto: Policía de Cundinamarca

El comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, declaró que la captura se dio “en una rápida acción; nuestros uniformados logran la captura de este ciudadano, quien hurtó un establecimiento comercial en la localidad de Bosa”.

“En estos momentos, esta persona está siendo dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Cabe resaltar que este ciudadano presenta dos anotaciones por hurto y hurto agravado”. El oficial concluyó que los planes preventivos en los cuadrantes han permitido una disminución en los robos comerciales.