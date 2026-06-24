La Policía Nacional dio duro golpe al narcotráfico en el Valle del Cauca

Un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al narcotráfico fue propinado por la Policía Nacional en el departamento del Valle del Cauca, donde las autoridades lograron la incautación de 542 kilogramos de marihuana tipo creepy, reconocida por tener una concentración del componente psicoactivo mucho más elevada que la marihuana tradicional.

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El operativo se desarrolló durante labores de control y verificación en la vía que comunica a Cali con Andalucía. Según informó la institución, los uniformados detectaron una camioneta sospechosa y procedieron a realizar la respectiva señal de pare. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los policías.

De acuerdo con lo informado, el conductor incluso embistió a los uniformados en su intento por escapar del control policial. Ante esta situación, las autoridades activaron de inmediato un plan candado para impedir que el vehículo continuara su recorrido y lograra evadir a los agentes.

La rápida reacción de las unidades desplegadas en la zona permitió interceptar la camioneta en jurisdicción del municipio de Buga, donde fue posible inspeccionar el vehículo y verificar la carga que transportaba. Durante el procedimiento, los policías encontraron 396 paquetes que contenían el estupefaciente.

Según las autoridades, el cargamento supera los 426 millones de pesos en el mercado ilegal. Por otro lado, se estimó que la droga decomisada equivalía a cerca de 542.000 dosis que, presuntamente, estaban destinadas a ser distribuidas en diferentes regiones del país.

Este cargamento era transportado mediante la modalidad delincuencial conocida como “kamikaze”, utilizada para el movimiento de este tipo de cargamentos, la cual consiste en que los conductores de los vehículos involucrados intentan atravesar los puestos de control a toda velocidad o mediante maniobras peligrosas que pueden poner en riesgo a los uniformados y a los actores viales que transiten por la zona.

Esto se hace con el objetivo de evitar inspecciones y garantizar la entrega de los estupefacientes al destino planeado. Esta práctica representa un peligro latente para los agentes y para los ciudadanos.

La Policía Nacional destacó que este resultado afecta significativamente las redes de narcotráfico que operan en el Valle del Cauca y evita que miles de dosis lleguen a las calles de nuestro territorio.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el origen del cargamento, identificar a los responsables de su transporte y determinar la organización criminal a la que pertenece la sustancia incautada.