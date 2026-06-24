Confirman dos policías muertos y dos más heridos tras ataque terrorista de alias Iván Mordisco en Valle del Cauca

La tarde de este miércoles, la Policía Nacional confirmó el asesinato de dos de sus integrantes en medio de un ataque terrorista ocurrido contra el puesto de Policía ubicado en el corregimiento El Muro, zona rural del municipio de Calima El Darién.

Disidencias de Mordisco atacan estación de policía El Muro en Valle del Cauca: varios uniformados muertos

“Como consecuencia de esta acción criminal, fueron asesinados dos uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Departamento de Policía Valle, quienes se encontraban cumpliendo su deber constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Asimismo, dos policías más resultaron lesionados y reciben atención médica especializada”, dijo la institución.

La institución policial señaló que los responsables serían las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

“Este ataque habría sido perpetrado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Estado Mayor Central, estructura Columna Móvil Wilson González, organización delincuencial que mantiene injerencia criminal en esta zona del departamento y que sería responsable de diferentes acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil”, explicaron.

Disidencias de Mordisco serían las responsables de asesinar a dos policías este miércoles, 24 de junio, en Valle del Cauca. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Asimismo, indicaron que activaron “el Plan Defensa y, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantan operaciones para ubicar y capturar a los responsables de este repudiable hecho”.

Desde la Policía Nacional de Colombia rechazaron este tipo de ataques terroristas que enlutan a las familias de los uniformados y a todo el país.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los dos policías asesinados, así como nuestra solidaridad con los uniformados lesionados y con todos los integrantes de la Institución. Su sacrificio en defensa de los colombianos no quedará impune”, precisaron.

Las autoridades no descartan que este atentado sea una retaliación por el abatimiento de alias Marlon en medio de una operación que fue dirigida por el Ejército Nacional justo un día antes de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta.

La Policía Nacional dio duro golpe al narcotráfico en el Valle del Cauca

SEMANA conoció que los organismos de inteligencia siguen la hipótesis de que Iván Jacob Idrobo Arredondo, alias Marlon, supuesto jefe del frente Jaime Martínez, estaría detrás de los hechos terroristas que se han presentado los últimos días en Valle y Cauca.

Este hombre tiene presencia en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales, y en el Valle del Cauca, en los municipios de Jamundí y el Pacífico vallecaucano, justo en los sectores donde se han presentado dos atentados terroristas en menos de una semana.