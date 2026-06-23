Como si se tratara de un héroe de la patria, así fue como los integrantes de las disidencias de las Farc le dieron el último adiós a alias Marlon, el cabecilla de ese grupo armado que fue abatido en una milimétrica operación de las Fuerzas Militares de Colombia.

En los videos que han comenzado a circular por las redes sociales, se logra ver cómo, en un cajón de lo que sería madera y cargado por cuatro ilegales, alias Marlon es despedido con disparos por otros integrantes de ese grupo.

Lo que se cree es que este sepelio de este sanguinario cabecilla se habría dado en una zona montañosa del sur del departamento del Cauca, donde este grupo ilegal tiene una fuerte injerencia.

Alias Marlon fue abatido el pasado 20 de junio en medio de una operación militar adelantada por tropas del Ejército Nacional en zona rural de Buenaventura, en Valle del Cauca.

Fuerzas Militares verifican si alias Marlon, jefe de las disidencias de Iván Mordisco, envió armamento a una facción que delinque en el Guaviare

Alias Marlon usó varios métodos del extinto capo Pablo Escobar para generar terrorismo en el Cauca; entre ellos, el uso indiscriminado de explosivos y carros bomba. Foto: AP

Este criminal, cuyo nombre de pila era Iván Jacob, era comparado con el extinto narcotraficante, exjefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, teniendo en cuenta lo despiadado y cruel que era.

En mayo del presente año, SEMANA habló con varias fuentes, quienes coincidieron con que alias Marlon había tenido un ascenso a sangre y fuego en las filas de las disidencias de las Farc.

Él fue el cabecilla de las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, dos de los brazos criminales más poderosos de las disidencias del Estado Mayor Central. Marlon era uno de los 21 integrantes de la dirección nacional de esa temida organización.

“Su fuerte era el reclutamiento de menores de edad, la minería ilegal y el narcotráfico. Pese a que era el jefe máximo del bloque Jacobo Arenas, señaló la inteligencia en su momento, no se había desligado de las dos estructuras que lideró, la Ramos y la Martínez. “No se mueve ni un dedo sin que él dé la orden”, le dijo a SEMANA una fuente de inteligencia.

Ejército abatió a alias Marlon, máximo cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco en Cauca

Además, ese criminal tenía el control de otras estructuras del bloque Jacobo Arenas, como la Urías Rondón, Rafael Aguilera, Franco Benavides, Carlos Patiño, Alan Rodríguez y Edison Leal, que tienen jurisdicción en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, en el suroccidente del país.