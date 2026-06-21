Disidentes de Iván Mordisco se llevaron el cuerpo de alias Marlon, tras ser abatido por el Ejército

Pocas horas después de que se confirmara el operativo contra Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, considerado el máximo cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco en Cauca, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó que no se ha podido recuperar el cuerpo del disidente.

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El general López aseguró que a esta hora se adelantan todos los operativos en la zona.

“El cuerpo no ha sido recuperado. Es un área de injerencia de esta estructura criminal donde recogen al sujeto antes que las tropas lo puedan hacer”, detalló el comandante de las Fuerzas Militares.

“En estos momentos continuamos con el desarrollo de operaciones militares en el sector. Ya ingresamos tropas en el área de operaciones”, añadió el oficial.

Disidentes de Iván Mordisco se llevaron el cuerpo de alias Marlon, el cabecilla de ese grupo armado en el Cauca, quien fue abatido en medio de una operación militar. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó la situación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/418rqk7G5M — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

“El criminal más peligroso”

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, calificó a alias Marlon como “el criminal más peligroso de esta estructura” criminal.

En un extenso mensaje, en el que entregó detalles del operativo adelantado el sábado 20 de junio, el ministro indicó que era un “objetivo de alto valor que faltaba por neutralizar”.

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El operativo fue adelantado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en área rural de la vereda San Isidro, en Buenaventura, Valle del Cauca.

“(Es) responsable de homicidios, reclutamiento de menores, narcotráfico y actos terroristas; alias Marlon sembró dolor en cientos de familias colombianas. Entre los hechos que se le atribuyen está la masacre de 21 personas en la vía Panamericana el pasado 25 de abril”, señaló el general en retiro.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, fue abatido en un operativo el sábado 20 de junio. Foto: X @PedroSanchezCol

“Su desprecio por la vida llegó a tal extremo que alias Marlon reclutaba menores de edad en el Cauca para enviarlos como carne de cañón al servicio de alias Mordisco en Guaviare y Meta. Alias Marlon también figuraba entre los criminales más buscados internacionalmente y era requerido por los Estados Unidos por narcotráfico y por su papel como articulador del tráfico de cocaína y armas con carteles mexicanos”, añadió el ministro.

Por esto, anunció que este operativo representó un “golpe estratégico” contra las disidencias de alias Iván Mordisco en esta región del país. “Demuestra que la Fuerza Pública mantiene la iniciativa y ofensiva operacional en todo el territorio nacional. El crimen no tiene futuro”.

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Por información que permitiera su captura, las autoridades estaban ofreciendo una recompensa de 5 mil millones de pesos.

En el cartel, que tenía el remoquete de ‘Los Más Buscados’, se vinculaba a alias Marlon con la estructura criminal de Jaime Martínez, responsable de actos de terrorismo, reclutamiento forzado de menores, secuestro, narcotráfico, homicidio y extorsión.