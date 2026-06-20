Presidente Petro se refirió a la muerte de alias Marlon, cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca

En la tarde de este sábado se confirmó la muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, más conocido con el alias de Marlon, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco en el departamento del Cauca.

Ejército abatió a alias Marlon, máximo cabecilla de las disidencias de alias Iván Mordisco en Cauca

Marlon, considerado uno de los más sanguinarios del Estado Mayor Central de las Farc, fue abatido por tropas del Ejército en medio de una operación en la subregión del Naya, entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca.

Frente a este resultado operacional de la fuerza pública, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció y mandó un mensaje claro frente a las operaciones contra estas estructuras criminales.

El jefe de Estado explicó que este sujeto, jefe máximo de los frentes en el Cauca y quien había enfrentado al Gobierno y matado indígenas y caucanos en general, fue abatido en combate.

“Es el golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia”, mencionó el mandatario colombiano y aseguró que esta organización “ha sido derrotada”.

La afirmación la sustentó, según explicó, en el “número de fusiles, personas presas y niños liberados”, por lo que hizo un llamado a la paz, que “es el camino, pero sin ingenuidades”.

“Victoria del Ejército de la nación y más seguridad para Colombia. Colombia puede desconectarse de las economías ilícitas y construir su paz”, señaló el jefe de Estado en su mensaje a través de su cuenta en X.