Ariel Ávila confirmó que asistirá parcialmente a la posesión de Abelardo de la Espriella y luego se retirará a Puerto Resistencia

El congresista Ariel Ávila anunció que él y otros cuatro legisladores asistirán únicamente a la primera parte de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y posteriormente se retirarán del acto para dirigirse a Puerto Resistencia, en Cali, como una manifestación política.

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Ávila explicó que la decisión fue adoptada tras evaluar tres factores. El primero, dijo, fue el cambio del lugar de la ceremonia. Recordó que inicialmente se opusieron a que la posesión se realizara en una guarnición militar por considerar que en una democracia el poder civil debe prevalecer sobre el militar.

Según señaló, esa objeción perdió vigencia cuando el mandatario electo decidió trasladar el evento a una universidad.

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Entrevista Senador Ariel Ávila Foto: Aymer Andrés Álvarez

En segundo lugar, sostuvo que, aunque respaldaron la candidatura de Iván Cepeda, los cinco congresistas que tomaron la decisión no pertenecen al Pacto Histórico y consideran que deben defender la institucionalidad y respetar los procedimientos democráticos, razón por la que asistirán al inicio de la ceremonia.

No obstante, Ávila manifestó su preocupación por varias decisiones alrededor de la posesión, entre ellas la ausencia de invitaciones a expresidentes como Juan Manuel Santos, a sectores de oposición y a algunas delegaciones internacionales.

Senador Ariel Ávila. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También cuestionó un eventual nombramiento en la Unidad Nacional de Protección y aseguró que el nuevo Gobierno ha enviado mensajes de estigmatización contra la oposición y los símbolos de la protesta social.

Por ello, indicó que, tras el llamado a lista y la primera parte del acto protocolario, abandonarán la ceremonia para trasladarse a Puerto Resistencia, donde acompañarán una concentración en defensa, según afirmó, de los símbolos de la protesta social y del derecho a la movilización pacífica.