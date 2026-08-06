Abelardo De La Espriella ordena congelar contratación en el Ministerio de Igualdad

Por instrucción del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el equipo de empalme anticorrupción solicitó congelar la millonaria contratación de última hora que se está tramitando a través del Ministerio de Igualdad.

Así lo oficializó el Gobierno entrante por medio de un comunicado difundido entre la opinión pública en la mañana de este 6 de agosto: “(...) exigiendo frenar de manera inmediata las maniobras contractuales de última hora en FonIgualdad, entidad que se encuentra en liquidación bajo el decreto 626 de 2026″.

Abelardo De La Espriella pidió suspender millonario contrato con RTVC

La carta le fue remitida al agente liquidador, Rafael Rodríguez, y al presidente de la Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata. El oficio también llegó al despacho del presidente Gustavo Petro y a los diferentes órganos de control que monitorean los movimientos de la administración saliente.

Allí se denunció que los contratos detectados exceden las facultades legales de la liquidación establecidas en los artículos 4 y 34 de ese decreto, y que cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados.

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Estas son las exigencias del equipo anticorrupción del equipo de Abelardo De La Espriella: “Suspensión inmediata de toda nueva vinculación de personal mediante empresas temporales o bolsas de empleo; congelación de 9.082 millones de pesos en anticipos, nómina y desembolsos del contrato EGA-033ICD-008-2026 por 30.275 millones, suscrito con Laborando S. A. S. para 1.270 personas en misión; y entrega del inventario contable y contractual completo para auditoría”.

Además de eso, se contó que hay una alerta fiscal por parte de la Contraloría General de la República por un riesgo inminente superior a los 140.910 millones de pesos en contratos con Laborando S. A. S. “sin resultados verificables, y a una indagación de la Procuraduría por contratos de 30.000 millones para burocracia en plena fase de liquidación”.