“Vamos a apostar por la creación del partido”: José Félix Lafaurie respalda a María Fernanda Cabal en su nuevo rumbo político

José Félix Lafaurie confirmó su respaldo a la creación del nuevo partido que impulsa su esposa, la exsenadora María Fernanda Cabal, tras su salida del Centro Democrático y las diferencias que tuvo con la colectividad.

María Fernanda Cabal mira hacia atrás y habla de los planes de Uribe: “Ninguna de las tres precandidatas del Centro Democrático éramos sus preferidas”

'El Debate' de SEMANA, con María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A través de su cuenta de X, Lafaurie dejó claro que el proyecto político estará enfocado en respaldar las aspiraciones de Cabal y su intención de buscar la Presidencia de la República.

“Vamos a apostar por la creación del partido”, señaló Lafaurie, al referirse al camino que emprenderá la exsenadora por fuera del Centro Democrático.

“Nunca aceptaré”: Fernando Londoño Hoyos está molesto con el Centro Democrático porque dejó por fuera de la lista al Senado a Cabal y Holguín; criticó a Oviedo

Un movimiento estratégico por parte del líder gremial. Foto: Colprensa

El dirigente agregó que Cabal quedó “saturada de una jefatura que nunca le permitió ser lo que ella quería ser”, en referencia a las diferencias que marcaron su relación con la dirección del partido y que terminaron con su salida.

Según Lafaurie, ese nuevo escenario permitirá que Cabal pueda avanzar en su aspiración presidencial. “Era el camino para buscar la Presidencia. Entonces, que lo sea”, afirmó.

El dirigente ganadero también utilizó una referencia musical para explicar su respaldo al proyecto y citó la canción Let It Be, de Paul McCartney, como una manera de plantear que Cabal debe seguir su propio camino.

“Yo creo en ella y ese es el proyecto”, concluyó Lafaurie, confirmando así su participación en la apuesta política que busca consolidar una nueva colectividad de derecha.