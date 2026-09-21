José Manuel Restrepo plantea una nueva apuesta para Colombia: explotar sus minerales críticos y ganar protagonismo mundial

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó el potencial de los minerales críticos como una herramienta para aumentar la relevancia del país en el escenario internacional, durante su participación en un panel sobre minerales estratégicos en la Cumbre Anual de Concordia, Nueva York.
Restrepo participó en el encuentro junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el periodista de The New Yorker Ishaan Tharoor.
Durante su intervención, el vicepresidente planteó la necesidad de definir cómo América Latina puede ganar protagonismo frente a las transformaciones de la economía mundial. “¿Cómo vamos a ser relevantes para el mundo?”, preguntó.
En ese sentido, sostuvo que los minerales críticos pueden convertirse en una vía para alcanzar ese objetivo, siempre que sean aprovechados de manera adecuada. “Los minerales críticos, explotados correctamente, podrían ser la manera en que podemos ser relevantes para el mundo”, afirmó.
Restrepo señaló que Colombia y los demás países de la región tienen la oportunidad de desarrollar nuevas industrias alrededor de estos recursos, generar beneficios para las comunidades y contribuir a combatir la pobreza.
El vicepresidente también habló de un “nuevo impulso” en América Latina, sustentado, según dijo, en valores compartidos relacionados con la democracia, las instituciones y la defensa de la iniciativa privada.
“Trabajando juntos en este nuevo impulso de América Latina y Estados Unidos, tenemos la oportunidad no solo de aprovechar los activos que tenemos en minerales críticos, sino de desarrollar la industria y enfrentar la deforestación”, aseguró.
Finalmente, Restrepo insistió en que para Colombia este sector debe tener carácter estratégico por su relación con la transición energética y con el desarrollo de la economía digital. “Este es el momento en el caso de Colombia en el que este sector tiene que ser estratégico”, concluyó.