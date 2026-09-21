José Manuel Restrepo vivió especial momento en Nueva York tras misa en la Catedral de San Patricio: se reencontró con colombianos

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, ya se encuentra presente en la ciudad de Nueva York, para hacer presencia en la primera asamblea de la ONU que tendrá que asumir el Gobierno de Abelardo De La Espriella y en representación del mandatario, quien prometió no viajar al exterior en sus 4 años de Gobierno y quien delegó a Restrepo para esta tarea.

Uno de los eventos que se dieron, antes del evento, fue una misa en la Catedral de San Patricio de Nueva York. El vicepresidente aseguró que durante esta ceremonia se vivió un momento muy especial pues la comunidad colombiana se reunió en la misa en honor al Divino Niño.

“Elevamos una oración especial por las víctimas del terremoto y por sus familias. Allí hablé de la resiliencia de nuestro pueblo. Colombia ha respondido a esta tragedia con solidaridad, fortaleza y esperanza. A los colombianos que viven lejos de nuestra tierra les digo: gracias por mantener vivo este vínculo con el país y por acompañar con su fe a quienes hoy enfrentan el dolor y trabajan para salir adelante”, precisó.

Noticia en desarrollo...