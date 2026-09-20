El vicepresidente y el canciller presentarán ante la Asamblea de la ONU los nuevos lineamientos de la política exterior del país

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de la cita que tiene el Gobierno de Abelardo De La Espriella esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 22 al 28 de septiembre, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

Estos serán los temas estratégicos que abordará Colombia en la Asamblea General de la ONU, según el embajador Mauricio Gaona

Según dijeron desde la Cancillería el país estará representado por el ministro de esa cartera, Omar Bula Escobar, y por el vicepresidente, José Manuel Restrepo. De La Espriella había confirmado que se mantendrá en el país y delegará las citas diplomatáticas fuera de Colombia a Restrepo.

“El señor vicepresidente me va a representar en la Asamblea de la ONU. Ustedes saben que yo prometí no salir de Colombia y lo voy a hacer. Para eso, tengo un gran vicepresidente y un gran equipo. Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que, seguramente, van a generar un gran impacto porque aquí no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también de generar conciencia”, confirmó el mandatario en los últimos días.

El Gobierno nacional presentará ante la comunidad internacional los nuevos lineamientos de su política exterior, con la que se busca dar un viraje de 180 grados a lo que venía presentando el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Durante la Semana de Alto Nivel se buscará fortalecer el posicionamiento del país, impulsar el crecimiento económico, proteger los intereses nacionales y fortalecer alianzas estratégicas.

En concreto son cuatro prioridades que se presentarán Restrepo y Bula: impulsar el comercio y atraer inversión para generar desarrollo, fortalecer la seguridad y la defensa de los intereses nacionales, promover la innovación, la tecnología y la transformación digital y reconstruir y fortalecer las alianzas estratégicas de Colombia.

Una de las citas claves será la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la que Colombia aseguró que se alineará con el propósito de fortalecer una arquitectura institucional multilateral para responder a los desafíos globales actuales.

Colombia promoverá conversaciones alrededor de fortalecer la cooperación entre Estados y garantizar los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

La Asamblea General de la ONU discutirá temas relacionados a conflictos y crisis actuales. Foto: AP

“La presencia de Colombia en la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas refleja la voluntad del Gobierno nacional de consolidar una política exterior pragmática, enfocada en resultados, orientada a la defensa de los intereses nacionales y comprometida con la construcción de soluciones conjuntas a los principales desafíos globales”, informó el ente.

Se trata de una cita de primer nivel pues se espera la presencia de dirigentes y representantes diplomáticos de diferentes países, con los que el Gobierno de De La Espriella pueda conversar en el arranque de su Gobierno y seguir consolidando alianzas con los países con los que ya se ha venido trabajando o restableciendo relaciones.

Desde la ONU han destacado que se trata de una cita clave por el momento de tensiones geopolíticas que se vive en el mundo y por varias crisis entre distintos países.

Además de temas relacionados a conflictos, también se espera que se aborden aspectos relacionados al cambio climático, “la preparación ante pandemias, el aumento del nivel del mar, la lucha contra el racismo y los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, señaló el organismo internacional.