Ponen freno a orden de Petro: Colombia se retira de demanda contra Israel

Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, informó a la opinión pública que Colombia se retiró de la demanda que promueve Sudáfrica en contra de su país ante la Corte Internacional de Justicia, una acción que impulsó el expresidente Gustavo Petro.

En su momento, el exmandatario tomó la decisión de coadyuvar en esa acción judicial para “contribuir de una manera tangible a la defensa de la causa palestina en el escenario judicial internacional”.

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Este fue el plan del gobierno Petro: “Invocando el mecanismo previsto en el artículo 63 del estatuto de la Corte, vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la convención contra el genocidio que Israel estaría ignorando con sus acciones militares en Gaza”.

Gideon Sa’ar, el alto funcionario israelí, indicó en su cuenta de X que la promesa de Colombia se hizo efectiva: abandonó la demanda, tal como lo había conversado previamente con la administración de Abelardo De La Espriella.

Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Agradezco a mi amigo, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, el anuncio oficial de Colombia de retirarse de la demanda falsa y maliciosa presentada por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ; una medida iniciada bajo el mandato del antisemita Petro”, relató el ministro.

Él detalló que esto se produjo luego de una conversación que sostuvo con el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, en Estados Unidos: “La amistad entre Israel y Colombia es más fuerte que nunca”.

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La embajadora de Israel en Colombia también celebró la noticia: “Me uno a mi canciller, Gideon Sa’ar, para agradecer al Gobierno de Colombia por haber elegido el lado correcto de la historia y retirar su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”.