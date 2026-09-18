“Queremos volver a donde estábamos y fortalecer aún más la relación con Colombia”: directora de la cooperación israelí

SEMANA: ¿Cuáles serán las áreas prioritarias de cooperación entre Israel y Colombia tras esta visita?

Eynat Shlein: El agua, la agricultura y otras áreas que hemos mencionado estarán entre las principales prioridades. Esta es una visita inicial para entender las necesidades y prioridades de Colombia. Cuando llegamos a un nuevo país, primero buscamos comprender qué quiere el país y dónde podemos aportar más valor.

He encontrado muchas oportunidades de cooperación en Colombia. Estamos poniendo un gran esfuerzo en fortalecer la relación a través de proyectos de desarrollo. Creo que el agua, la agricultura, la medicina de emergencia y la preparación ante desastres estarán entre los temas más importantes.

Además, tras el devastador terremoto ocurrido el mes pasado, Israel puede aportar tecnologías, metodologías y experiencia para afrontar crisis nacionales de este tipo. Esperamos que en pocas semanas o, como máximo, en dos meses, ya podamos tener instructores trabajando en Colombia en este campo.

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También vemos oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos en gestión del agua, tanto con el Gobierno colombiano como con organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de iniciativas en salud, educación y agricultura, sectores en los que Israel tiene una amplia experiencia.

Nuestro objetivo es recuperar y fortalecer una relación histórica. Durante décadas fuimos socios cercanos de Colombia. Lamentablemente, las relaciones se interrumpieron hace más de tres años, pero ahora regresamos con un mensaje muy claro: queremos retomar esa cooperación e incluso llevarla a un nivel superior.

Israel busca recuperar las relaciones diplomáticas con Colombia. Foto: Getty Images

SEMANA: Israel es reconocido mundialmente por su eficiencia en la gestión del agua. ¿Qué lecciones podría adoptar Colombia de esa experiencia?

E.S.: Hemos desarrollado muchas soluciones a partir de nuestra propia necesidad de enfrentar una severa escasez de agua. Uno de los primeros aspectos en los que podríamos colaborar es en la reducción de pérdidas de agua a través de mejoras en la infraestructura.

Al mismo tiempo, es fundamental avanzar en el tratamiento y reutilización de aguas residuales. En Israel recolectamos y tratamos el 100 % de las aguas residuales para reutilizarlas posteriormente, principalmente en agricultura e industria.

Es una práctica que llevamos aplicando durante muchos años y creemos que Colombia podría beneficiarse de esta experiencia. Nuestro interés es compartir esas soluciones y adaptarlas a las condiciones locales.

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SEMANA: MASHAV trabaja en cooperación para el desarrollo en numerosos países. ¿Qué desafíos encontró en Colombia que le parecieron más urgentes o interesantes durante esta visita?

E.S.: Colombia no es un país nuevo para nosotros. Durante años desarrollamos proyectos aquí y muchos colombianos participaron en nuestros programas de formación, al menos hasta 2022. Ahora estamos muy contentos de retomar esas actividades.

Considero que sectores como el agua, la agricultura, la salud, la educación y la preparación para emergencias son excelentes puntos de partida para revitalizar nuestra cooperación bilateral. Sin embargo, también estamos muy interesados en escuchar al Gobierno colombiano. Queremos conocer cuáles son sus prioridades y construir nuestra agenda de trabajo con base en ellas.

Israel mantiene la cooperación con Colombia tras la llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: En un contexto de cambio climático y crecientes problemas hídricos, ¿qué innovaciones israelíes considera más prometedoras para América Latina?

E.S.: Hay una larga lista. Gran parte de las soluciones están relacionadas con la gestión eficiente del agua, las energías alternativas y el aprovechamiento de cada gota disponible, ya sea mediante reutilización de aguas residuales o desalinización.

También debemos hablar de adaptación agrícola. El cambio climático está obligando a muchas regiones a replantear la forma en que producen alimentos. Será necesario desarrollar cultivos más resistentes a la sequía, las inundaciones y las nuevas condiciones climáticas.

En materia energética, utilizamos sistemas de riego alimentados por energía solar y pozos que funcionan mediante paneles solares. Colombia cuenta con una gran disponibilidad de luz solar, por lo que estas tecnologías podrían ser especialmente útiles.

También hemos desarrollado soluciones ecológicas para el tratamiento de aguas contaminadas que no requieren combustibles fósiles ni grandes consumos energéticos. Asimismo, existen sistemas de biogás que permiten transformar residuos orgánicos en fertilizantes y energía utilizable para cocinar, generar electricidad o abastecer escuelas y comunidades.

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SEMANA: Tras las reuniones con el Gobierno colombiano, ¿cuál sería el principal indicador de éxito de esta visita dentro de un año?

E.S.: Me gustaría ver resultados concretos sobre el terreno. Quisiera ver más colombianos participando en programas de formación en Israel y expertos israelíes trabajando en Colombia. También me gustaría ver proyectos en marcha, ya sea mediante fortalecimiento de capacidades, transferencia tecnológica o la implementación de soluciones desarrolladas por empresas israelíes.

La cooperación no puede depender únicamente de los gobiernos. Es importante involucrar a las personas, a las empresas y a distintos actores de ambos países. Queremos construir asociaciones duraderas que generen beneficios reales.

Dentro de un año, consideraría esta visita un éxito si vemos más colombianos formados a través de MASHAV, proyectos funcionando en el terreno, empresas israelíes participando en iniciativas de desarrollo y equipos colombianos e israelíes trabajando juntos en áreas como agricultura, educación, salud y desarrollo sostenible. Ese sería, para mí, el verdadero indicador de éxito.