“No nos detendremos”: Netanyahu visitó Gaza y dejó fuertes declaraciones

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó la Franja de Gaza y aseguró que las fuerzas de su país no tienen previsto retirarse de las zonas que actualmente controlan, en una nueva señal sobre la postura de Israel frente al futuro del territorio palestino.

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Durante su recorrido, Netanyahu se acercó a la denominada línea amarilla, una demarcación que establece el límite de las áreas bajo control israelí dentro de Gaza. Desde allí, el primer ministro afirmó que Israel mantiene el dominio sobre esa zona y que sus tropas permanecerán en ella.

“Controlamos la zona. No nos retiraremos. Nos quedaremos en esta línea”, declaró Netanyahu.

Benjamin Netanyahu, mandatario israelí. Foto: @netanyahu

La presencia del mandatario israelí en Gaza resulta especialmente significativa debido a que las visitas de altos funcionarios israelíes al territorio palestino son poco frecuentes. Su recorrido buscó mostrar directamente la situación de las tropas y, al mismo tiempo, reforzar el mensaje de que Israel pretende conservar posiciones estratégicas.

La declaración llega en medio de las discusiones sobre el futuro de Gaza y las condiciones que deberían establecerse para avanzar hacia una etapa posterior al conflicto. Uno de los principales puntos de controversia continúa siendo precisamente la presencia militar israelí y el eventual retiro de sus fuerzas.

La llamada línea amarilla se ha convertido en un elemento central de la nueva configuración territorial de Gaza. Su ubicación delimita las áreas en las que permanecen las fuerzas israelíes y plantea interrogantes sobre si estas posiciones serán temporales o terminarán convirtiéndose en una presencia prolongada.

El mensaje de Netanyahu deja entrever que, al menos desde la perspectiva de su administración, la retirada no forma parte de los planes inmediatos. La decisión podría complicar las negociaciones sobre seguridad, reconstrucción y administración del territorio.

La visita también ocurre mientras persisten las tensiones sobre el futuro político de Gaza. La comunidad internacional ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una solución que permita estabilizar el territorio y atender la crisis humanitaria, mientras Israel sostiene que sus decisiones están vinculadas a sus necesidades de seguridad.

Con su visita, Netanyahu buscó proyectar una imagen de control sobre las zonas ocupadas por las fuerzas israelíes y dejar claro que cualquier eventual cambio dependerá de las condiciones que considere necesarias.

Franja de Gaza. Foto: AP

Por ahora, su mensaje fue directo: Israel no contempla abandonar esas posiciones en el corto plazo.

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El mandatario no se presentaba en Gaza desde el alto al fuego acordado en octubre de 2025; sin embargo, su reciente visita dejó clara la posición de Israel frente al futuro del territorio.