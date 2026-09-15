Trump vuelve a chocar con la Corte Suprema por su ofensiva contra el voto por correo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes críticas contra la Corte Suprema después de que el máximo tribunal rechazara su solicitud para levantar una orden judicial que mantiene suspendido su polémico plan para restringir el voto por correo.

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La decisión representa un nuevo revés para la administración Trump, que busca modificar las condiciones bajo las cuales millones de estadounidenses pueden ejercer su derecho al voto mediante el sistema postal.

Tras conocerse el fallo, el mandatario utilizó su plataforma Truth Social para cuestionar la actuación de los magistrados y acusarlos de ceder ante presiones políticas provenientes del Partido Demócrata.

“Ciertos jueces están aterrorizados de estos demócratas enloquecidos y depravados”, escribió Trump, quien también sostuvo que los miembros del tribunal son “totalmente incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar nuestra América”.

Declaración de Donald Trump sobre la Corte Suprema. Foto: Truth Social

Además, Trump calificó la determinación de la Corte como “horrible” y “altamente política”, elevando nuevamente el tono de sus enfrentamientos con instituciones judiciales estadounidenses.

La disputa tiene especial relevancia debido a que el voto postal representa una alternativa utilizada por millones de ciudadanos, especialmente quienes no pueden acudir personalmente a los centros de votación. Cualquier modificación de sus condiciones podría tener efectos significativos sobre la organización de los próximos comicios.

Además, las críticas de Trump se producen mientras su administración mantiene la atención puesta en la guerra con Irán, un conflicto que ha concentrado buena parte de la agenda de la Casa Blanca y que añade tensión política sobre el mandatario en medio de las disputas internas.

El rechazo de la Corte Suprema no significa necesariamente el cierre definitivo del conflicto. El litigio continúa en los tribunales y las autoridades deberán determinar hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en su intento de establecer reglas relacionadas con las elecciones.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha chocado en varias oportunidades con la Corte Suprema. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

La confrontación también vuelve a poner bajo los reflectores la relación entre Trump y el poder judicial. Durante su segundo mandato, el presidente ha cuestionado en repetidas ocasiones decisiones judiciales que bloquean o limitan iniciativas de su administración.

Sus declaraciones contra la Corte Suprema llegan, además, en un contexto de creciente discusión política sobre las normas electorales, el acceso al voto y las competencias que tienen las autoridades federales para establecer requisitos en los procesos electorales.

El episodio podría convertirse en uno de los nuevos puntos de tensión entre la Casa Blanca y el máximo tribunal, mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con la política electoral impulsada por Trump.

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La controversia anticipa un escenario de fuerte disputa política de cara a las próximas elecciones, en el que las reglas para votar volverán a ocupar un papel central en el debate estadounidense.