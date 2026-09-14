¿Estados Unidos tiene armas en el espacio? Así es la impactante revelación de la Fuerza Espacial

Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio, informó la Fuerza Espacial nacional este lunes. Siendo esta la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita.

“Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, dijo un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado que no ofreció detalles sobre las armas.

Estas armas permiten “disputar y controlar” el espacio y “afectar las capacidades del adversario”, dice el comunicado. “Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos”, indicó.

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La confirmación fue realizada públicamente por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante una intervención este lunes en la conferencia de la Air & Space Forces Association, celebrada en National Harbor, Maryland. Meink aseguró que Estados Unidos ya cuenta con estas capacidades en órbita y señaló que la decisión de hacer pública su existencia fue deliberada.

El funcionario, sin embargo, evitó explicar qué tipo de sistemas están desplegados, cuántos son o qué capacidades concretas poseen. Tampoco precisó si se trata de armas de naturaleza cinética o no cinética. Meink argumentó que revelar mayores detalles podría afectar el valor de disuasión de estos sistemas.

Estados Unidos confirmó su posesión de armas espaciales. Foto: Getty Images

Tanto Rusia como China, los dos principales rivales geopolíticos de Estados Unidos, representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio. China “desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar”, aseguró la Fuerza Espacial estadounidense.

Mientras que Rusia “considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros”, agregó.

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La militarización del espacio es tan antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el Sputnik fue lanzado a órbita en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas tanto de armar como de destruir satélites.

La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

En la misión, María de los Ángeles y otras 107 jóvenes construirán un satélite CubeSat, que estará al servicio de la Indian Space Research Organisation. Foto: Virginia CubeSat Constellation

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

El tratado de 1967, que constituye uno de los principales marcos jurídicos internacionales para las actividades espaciales, prohíbe específicamente colocar en órbita alrededor de la Tierra armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. Sin embargo, no establece una prohibición general sobre todas las armas o capacidades militares en el espacio.

El anuncio también se produce después de que la administración de Donald Trump estableciera como una de sus prioridades la búsqueda de la “superioridad espacial”. En diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que estableció entre los objetivos estadounidenses detectar, caracterizar y contrarrestar amenazas contra los intereses de Estados Unidos en el espacio.

El anuncio llega además después de que distintos informes hayan advertido sobre el aumento de las capacidades contraespaciales de China y Rusia. Reuters reportó recientemente que ambos países y Estados Unidos están desarrollando sistemas capaces de maniobrar en órbita y realizar operaciones alrededor de otros satélites, en un contexto de creciente competencia militar en el espacio.

*Con información de AFP.