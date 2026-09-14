El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este lunes que su país está dispuesto a adoptar “medidas de desescalada” si Rusia hace lo mismo, en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para reducir los ataques contra infraestructuras críticas.

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Durante su discurso diario, Zelenski destacó una propuesta estadounidense para establecer una suspensión mutua de los ataques contra instalaciones energéticas. Según explicó, esta iniciativa podría convertirse en el primer paso hacia una reducción de las hostilidades entre Moscú y Kiev.

“Si esto puede convertirse en el primer paso hacia la desescalada —detener los ataques rusos contra nuestra infraestructura crítica y los nuestros en respuesta—, entonces Ucrania está dispuesta a apoyar la desescalada”, afirmó el mandatario.

La declaración se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Rusia y Ucrania habían acordado no atacar objetivos relacionados con el sector energético.

Trump ha insistido en la necesidad de reducir las acciones que puedan afectar el mercado internacional de combustibles. El mandatario estadounidense también señaló que la guerra entre Rusia y Ucrania, y no el conflicto con Irán, era responsable del incremento de los costos del combustible para los estadounidenses.

En ese contexto, Trump afirmó que había pedido a Zelenski evitar ataques contra las refinerías de diésel rusas; sin embargo, el presidente ucraniano defendió las operaciones de Kiev contra objetivos vinculados con la economía de guerra rusa.

Zelenski arremete contra Rusia: Ucrania acepta desescalar, pero exige el mismo paso para Moscú. Foto: AP Photo/Dan Bashakov

Zelenski sostuvo que Rusia está sintiendo la presión debido a las respuestas ucranianas y calificó estas acciones como ataques precisos contra sectores relacionados con la capacidad bélica de Moscú.

A pesar de mostrarse dispuesto a respaldar una reducción de las hostilidades, el mandatario ucraniano expresó dudas sobre las intenciones de Rusia. “Hasta ahora nadie ha visto ningún deseo genuino por parte de Rusia de avanzar hacia el fin de la guerra”, afirmó.

Ataques en Rusia. Foto: Captura redes sociales

La propuesta se conoce mientras Washington intenta reactivar los esfuerzos diplomáticos para detener el conflicto. Un intento anterior impulsado por Trump para conseguir un alto el fuego quedó relegado ante la escalada de la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ya se extiende por varios meses.

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Ahora, la posibilidad de una suspensión mutua de los ataques contra infraestructura energética vuelve a colocar a Rusia y Ucrania ante una eventual negociación, aunque Kiev insiste en que cualquier avance dependerá de que Moscú adopte medidas equivalentes.

*Con información de AFP.