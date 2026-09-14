Cambios en el Vaticano: el papa anula recortes salariales de cardenales y altos cargos

El papa León XIV puso fin a los recortes de los salarios de los cardenales y altos responsables del Vaticano, decididos por su predecesor Francisco en 2021 debido a la pandemia de covid-19, según un decreto publicado este lunes, 14 de septiembre.

Confirman llamada del papa León XIV al presidente Abelardo De La Espriella

En marzo de 2021, el papa argentino redujo un 10 % los salarios de los cardenales y un 8 % los de los altos responsables de los dicasterios, los “ministerios” del Vaticano, como medida de austeridad para aliviar las finanzas de la Santa Sede, duramente golpeadas por la crisis sanitaria, en un contexto de déficit crónico.

En un motu proprio (decreto pontificio) publicado este lunes, el día de su 71º cumpleaños, el papa estadounidense explica que ha decidido derogar esta medida a partir del 1 de septiembre de 2026.

El papa León XIV

Las limitaciones, que eran “necesarias para hacer frente al desafío excepcional de la pandemia”, “pueden ahora superarse”, explica el pontífice, quien asegura que las instituciones del Vaticano seguirán trabajando para garantizar su “sostenibilidad económica”.

Estas medidas ya habían sido parcialmente modificadas en 2025, con la derogación del artículo 3, mediante el Rescriptum ex Audientia del 16 de junio de 2025.

“Ahora pueden superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, con diferentes instrumentos, en su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”, dice el papa.

Papa León XIV Foto: Getty Images

Y precisa que los efectos producidos durante la vigencia de dicha ley permanecen inalterados, incluida la congelación del cómputo de los incrementos por antigüedad. Esto es, la derogación no tiene carácter retroactivo, precisa el texto.

Según las estimaciones, un cardenal de la Curia, el gobierno central de la Iglesia católica, gana entre 5.200 y 5.700 dólares mensuales.

El anuncio se produce en un contexto financiero más favorable para la Santa Sede. En su último informe anual, publicado en mayo, el Banco del Vaticano destacó un “año récord”, con un beneficio neto de 58 millones de dólares.

El Papa León XIV pronuncia un discurso durante su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). Foto: Europa Press

En otro documento publicado este lunes, León XIV anuló un proyecto del papa Francisco que preveía trasladar parte de los archivos de la biblioteca del Vaticano, considerados demasiado voluminosos, fuera de los muros del microestado, y optó por construir un nuevo edificio dentro del Vaticano.