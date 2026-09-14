“Un precedente que afectará a todo el mundo”: EE. UU. impide la entrada al jefe nuclear iraní a la reunión en Viena

El jefe del sector nuclear de Irán, Mohamad Eslami, no pudo asistir a la conferencia general anual del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), celebrada en Viena, luego de que su viaje fuera bloqueado por la oposición de Estados Unidos, según informó este lunes la televisión estatal iraní.

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De acuerdo con el medio oficial, Eslami y la delegación iraní abordaron el sábado un vuelo comercial con destino a la capital austriaca. Sin embargo, el grupo no logró continuar su viaje debido a lo que Teherán calificó como “obstrucciones” por parte de Washington.

La delegación tenía previsto participar en la conferencia anual del OIEA, organismo de control nuclear de la ONU cuya sede se encuentra en Viena. El encuentro se desarrolla durante esta semana y reúne a representantes de diferentes países para abordar asuntos relacionados con la energía nuclear y la supervisión de los programas atómicos.

Eslami sí había participado en la conferencia general del organismo celebrada en septiembre de 2025.

Mohammad Eslami, vicepresidente y director de la Organización de Energía Atómica de Irán. (Foto de Thomas Kronsteiner/Getty Images) Foto: Getty Images

Una fuente diplomática en Viena, citada bajo condición de anonimato, confirmó que al funcionario iraní se le negó la entrada a Austria debido a presiones estadounidenses. La situación generó una nueva controversia diplomática entre Teherán y Washington.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró ante la prensa en Viena que la decisión estuvo relacionada con las sanciones impuestas contra el funcionario iraní.

Mohammad Eslami, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI). (AP Photo/Theresa Wey) Foto: AP

“Es un individuo sancionado y no queremos que los individuos sancionados evadan sus sanciones”, declaró Wright. Según explicó, Eslami había solicitado una exención para poder viajar, pero esta fue rechazada.

La respuesta iraní no tardó en llegar. El portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, calificó la negativa de Austria a conceder visados a la delegación de la República Islámica como una decisión “totalmente injustificada”.

Baqai sostuvo que el episodio fue consecuencia de las presiones de Estados Unidos, aunque afirmó que esto no exime de responsabilidad al Gobierno austriaco.

Por su parte, Behrooz Kamalvandi, funcionario iraní encargado de asuntos jurídicos internacionales ante el OIEA, advirtió que la medida podría crear un precedente con consecuencias para otros países.

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El incidente ocurre en medio de una compleja situación internacional. El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel desencadenaron una guerra contra Irán al considerar que su programa nuclear representaba un peligro. Washington, Israel y varios países europeos sospechan que Teherán busca desarrollar armas atómicas, una acusación que la República Islámica rechaza categóricamente.

Con información de AFP.