Donald Trump sale en defensa de la Inteligencia Artificial y envía contundente mensaje: “conspiración enfermiza”

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta “conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial (IA), tras el llamado de empresarios del sector a desacelerar el ritmo de su desarrollo.

China enciende las alarmas por la IA: advierte riesgos para la seguridad nacional y la ONU pide “acción urgente”

“Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Trump, que considera que Estados Unidos tiene y debe mantener el liderazgo en el sector, criticó particularmente al principal promotor de este llamado, el patrón de la firma Anthropic, Dario Amodei.

“La Administración Trump ha impedido que la ‘gente’ de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un ‘angelito perfecto’”, acusó Trump.

“El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!”, afirmó.

“¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!” amenazó.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

ARLINGTON, VIRGINIA - 11 DE SEPTIEMBRE: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia de conmemoración del 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en el patio del Pentágono, el 11 de septiembre de 2026, en Arlington, Virginia. Estados Unidos conmemora el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de secuestradores de Al Qaeda estrelló aviones contra el World Trade Center, Shanksville (Pensilvania) y el Pentágono, causando la muerte de casi 3.000 personas. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images) Foto: Getty Images

Recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió una “acción urgente” para regular la inteligencia artificial (IA) debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros , sino a las generaciones futuras de la humanidad”, dijo Turk en un comunicado.

Foto de referencia sobre inteligencia artificial Foto: Getty Images

“Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales”, añadió. “Todos los derechos humanos están amenazados” por esta tecnología, incluido el derecho a la vida", insistió.

El jefe de los servicios de inteligencia de China advirtió que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, ya que potencias extranjeras podrían utilizarla para amenazar el orden social.

“Fuerzas hostiles” están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para “fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial”, escribió el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, en un artículo publicado en internet este domingo.

La advertencia también se produce en un momento de fuerte competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. Foto: Getty Images

“Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica”, afirmó.