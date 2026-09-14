China enciende las alarmas por la IA: advierte riesgos para la seguridad nacional y la ONU pide “acción urgente”

El jefe de los servicios de inteligencia de China advirtió que la inteligencia artificial representa un riesgo para la seguridad nacional del país, al considerar que potencias extranjeras podrían utilizar esta tecnología para amenazar el orden social.

“Darío tiene razón”: Elon Musk y Sam Altman reaccionan a la advertencia que sorprendió al mundo de la IA

“Fuerzas hostiles” están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para “fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial”, escribió el ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, en un artículo publicado en internet este domingo.

“Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica”, afirmó.

La advertencia se produce cuando el líder chino, Xi Jinping, tiene previsto reunirse este mes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en el que deberán abordar la gobernanza y la seguridad de la inteligencia artificial, en medio del creciente llamado internacional a reforzar el control sobre esta tecnología.

En Estados Unidos, varios líderes del sector tecnológico también han pedido desacelerar el desarrollo de la IA.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió el sábado sobre la velocidad “imprudente” con la que avanza esta tecnología, mientras aumentan las preocupaciones por los riesgos asociados a los sistemas informáticos superinteligentes.

La postura de Pekín refleja un cambio en la manera en que aborda la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Por su parte, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, aseguró que compartía la valoración de Amodei.

Sin embargo, Chen sostuvo que la inteligencia artificial se ha convertido en “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y un nuevo terreno para la rivalidad estratégica entre las grandes potencias”.

Sin hacer referencia a riesgos existenciales ni a la necesidad de frenar el desarrollo tecnológico, señaló las capacidades avanzadas de piratería informática de Claude Mythos, de Anthropic, y ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, que potencialmente “plantean graves riesgos para las infraestructuras de información críticas de China”.

La ONU pide una regulación urgente

Por otro lado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes una “acción urgente” para regular la IA, debido a los riesgos sin precedentes que plantean los sistemas más avanzados.

La advertencia también se produce en un momento de fuerte competencia tecnológica entre China y Estados Unidos. Foto: Getty Images

“Estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad”, dijo Türk en un comunicado.

“Insto a los Estados y a las empresas a movilizarse urgentemente en el marco de instancias multilaterales”, añadió.

“Todos los derechos humanos están amenazados” por esta tecnología, incluido el derecho a la vida”, insistió.