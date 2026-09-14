Las llamadas spam no paran: la técnica poco conocida que puede eliminarlas sin tener que cambiar de número

Las llamadas spam se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza de los últimos años. La facilidad con la que pueden realizarse de forma masiva hace que aparezcan en cualquier momento del día, casi siempre desde números desconocidos, interrumpiendo la rutina de millones de personas.

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Más allá de resultar molestas, también pueden generar preocupación e incluso convertirse en la puerta de entrada a intentos de fraude.

Ante esta situación, muchos usuarios contestan por precaución y descubren que se trataba de otra oferta comercial o de un mensaje automatizado. Otros prefieren dejar sonar el teléfono, aunque luego se quedan con la duda de si ignoraron una llamada realmente importante.

La escena se ha vuelto tan común que responder a un contacto desconocido ya no es un gesto automático, sino una decisión marcada por la desconfianza.

Lo más frustrante es que estas comunicaciones suelen llegar en los momentos menos oportunos: mientras alguien trabaja, conduce, descansa o comparte con su familia. A diferencia de un mensaje que puede revisarse después, el timbre del móvil obliga a reaccionar de inmediato. Cuando esas interrupciones se repiten varias veces al día desde distintos números, la sensación de invasión resulta difícil de pasar por alto.

Las llamadas spam pueden ser molestas e incómodas para muchos usuarios. Foto: Getty Images

Por eso, cada vez más ciudadanos buscan alternativas sencillas, pero efectivas, para reducir este tipo de comunicaciones sin recurrir a medidas drásticas.

Una de las estrategias más útiles, aunque poco conocida, es separar el número personal del que se utiliza para registrarse en internet. Según el portal especializado RedesZone, la recomendación consiste en contar con una segunda SIM o eSIM destinada exclusivamente a compras en línea, aplicaciones de domicilios, sorteos y otros servicios que suelen pedir un teléfono de contacto.

Las llamadas spam pueden contener contenido inapropiado o perturbador. Foto: Getty Images

El número principal, en cambio, queda reservado para bancos, el trabajo, familiares y personas cercanas. Así, si la línea secundaria termina en bases de datos comerciales o empieza a recibir contactos no deseados, la principal permanece protegida y con menos interrupciones.

Además de disminuir las molestias provocadas por el spam, esta estrategia permite detectar con mayor facilidad cuándo una empresa o plataforma pudo haber compartido la información con terceros, dado que, en la mayoría de los casos, las llamadas comerciales terminarán llegando a la línea destinada para esos registros.