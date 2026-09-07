Ni contestar ni rechazar: el sencillo truco que podría bloquear más del 80% de las llamadas ‘spam’

Millones de usuarios de dispositivos móviles se enfrentan a llamadas no deseadas que, además de resultar molestas, pueden interrumpir sus actividades en cualquier momento del día. Estas comunicaciones también representan un riesgo, pues algunas son utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a las personas.

La función de su celular que debería usar para decirle adiós a las molestas llamadas spam: cómo activarla con un solo clic

Aunque una de las formas más habituales de lidiar con estas llamadas es contestar y colgar de inmediato o simplemente rechazarlas, estas acciones podrían, en algunos casos, provocar un aumento en la frecuencia de las llamadas ‘spam’.

¿Cómo reducir más del 80 % de las llamadas ‘spam’?

La experta en inteligencia artificial Nona advierte sobre el hábito de rechazar o colgar manualmente las llamadas no deseadas, ya que los sistemas automáticos de telemarketing y posibles estafas pueden interpretar esta interacción como una señal de que el número está activo.

Llamadas spam en Colombia crecieron 21 % en el primer semestre y el país está entre los más afectados del mundo Foto: GEMINI

De esta manera, en cuestión de milisegundos, los marcadores automáticos detectan que detrás de la línea hay una persona disponible y pueden clasificar el número como de “alto valor”, lo que podría hacer que posteriormente sea incluido en bases de datos utilizadas para realizar un mayor número de llamadas ‘spam’.

Para combatir las llamadas no deseadas, la experta compartió una serie de recomendaciones y señaló que uno de los primeros pasos consiste en registrarse en la Lista Robinson. Esta base de datos gratuita permite a los usuarios manifestar su oposición a recibir comunicaciones comerciales y, según la experta, puede contribuir a reducir las llamadas de telemarketing en un plazo máximo de tres meses.

Una de las primeras recomendaciones es no contestar llamadas de números desconocidos. Foto: Getty Images

En caso de que las llamadas persistan, aconseja activar el bloqueador de spam integrado en el teléfono, una herramienta que, según sus indicaciones, puede detener más del 80 % de las llamadas publicitarias.

También recomienda utilizar aplicaciones especializadas, como Robokiller, Nomorobo o Truecaller. Asimismo, considera importante solicitar la eliminación del número telefónico de los sitios de data brokers, empresas que recopilan y comercializan información personal de los usuarios.