El volcán Krakatoa erupcionó y dejó impactantes imágenes del momento: expertos hicieron advertencia

Semanas después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Indonesia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país volvió a enfrentar una emergencia natural. En la madrugada de este 6 de septiembre, el volcán Anak Krakatoa entró en erupción y dejó impactantes imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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La actividad volcánica obligó a suspender todos los vuelos en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta debido a la dispersión de ceniza. De acuerdo con la Agencia Geológica de Indonesia, citada por medios internacionales, la fenómeno duró cerca de 30 segundos, expulsó una fuente de lava y produjo estruendos que llegaron a escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia.

La emergencia afectó a más de 22.800 pasajeros y alteró la operación de distintos vuelos, principalmente hacia Singapur.

Así quedó registrada la erupción

¿Qué está pasando con el Anak Krakatoa?

El Anak Krakatoa, ubicado en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra, mantiene una intensa actividad desde principios del siglo XX. Este volcán surgió tras la histórica erupción del Krakatoa de 1883, considerada una de las más devastadoras registradas.

Indonesia se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde convergen varias placas tectónicas.

Ante la caída de ceniza, las autoridades recomendaron usar mascarilla y protección ocular, limitar las actividades al aire libre y mantenerse a más de tres kilómetros del cráter. También aclararon que, por ahora, no existe riesgo de tsunami, ya que el volcán no presenta señales de un colapso masivo.

Expulsó lava y generó estruendos que se escucharon hasta a 700 kilómetros. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

La tragedia de 1883 que cambió el clima del planeta

La actividad del Anak Krakatoa revive el recuerdo de agosto de 1883, cuando el volcán Krakatoa protagonizó una de las erupciones más destructivas de la historia moderna.

La explosión, comparable a una bomba de 200 megatones, dejó más de 36.000 muertos, redujo la temperatura media del planeta en aproximadamente 0,6 °C y lanzó enormes cantidades de ceniza y dióxido de azufre a la atmósfera.

Estas partículas modificaron la forma en que la luz solar se dispersaba alrededor del mundo, provocando atardeceres de colores intensos y fenómenos poco habituales, como la aparición de la llamada Luna azul en distintos países.

El volcán Anak Krakatoa hizo erupción durante la madrugada del 6 de septiembre. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Las señales que pueden advertir una erupción

El monitoreo permanente de los volcanes permite identificar cambios que podrían indicar un aumento del riesgo y ayudar a tomar decisiones preventivas.

Según el USGS, antes de una erupción suelen registrarse señales como un incremento de la actividad sísmica, deformaciones del terreno, aumento de la temperatura, variaciones en la composición de los gases volcánicos, cambios en las aguas subterráneas y una mayor emisión de vapor.

Estos indicadores se controlan mediante instrumentos instalados en tierra y observaciones satelitales. Sin embargo, ninguno confirma por sí solo una erupción inminente, por lo que los especialistas analizan todas las señales en conjunto para evaluar la evolución del volcán y definir las alertas correspondientes.