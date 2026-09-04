SGC reportó impresionante número de temblores en solo 14 días: el fenómeno que ocurre bajo el suelo colombiano

Colombia volvió a registrar una intensa actividad sísmica durante las últimas semanas. Entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) contabilizó 1.717 sismos, con varios movimientos que fueron percibidos por habitantes de diferentes regiones.

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Sin embargo, uno de los fenómenos que concentra la atención de los expertos está en el sur del Chocó, donde continúa una actividad que, según el SGC, presenta características particulares.

Chocó concentra uno de los fenómenos más llamativos

Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, el SGC detectó en esta zona una actividad sísmica superior a la observada durante años anteriores. El análisis realizado por la entidad llevó a identificar el comportamiento como un enjambre sísmico.

“El análisis de su distribución, profundidad, magnitud y comportamiento en el tiempo indica que corresponden a lo que conocemos como un enjambre sísmico”, explicó el SGC.

Tras el terremoto de agosto, una zona del Chocó mantiene una actividad sísmica inusual. Foto: Colprensa

Los movimientos se concentran en sectores:

San José del Palmar

Istmina

Sipí

Medio San Juan

Litoral del San Juan

Estos con profundidades de entre 30 y 60 kilómetros. Hasta ahora, las magnitudes han estado entre 0,8 y 4,4. Una característica que destaca la entidad es que los sismos no han seguido una disminución progresiva, como suele ocurrir con una secuencia de réplicas.

“La frecuencia de ocurrencia ha sido variable, sin seguir la disminución progresiva característica de una secuencia de réplicas”, señaló el SGC.

En este sector se han identificado cinco eventos superiores a magnitud 4, que generaron 3.350 reportes de personas que los sintieron, con una intensidad máxima de 5.

Santander y Cauca también registraron movimientos sentidos

El comportamiento sísmico no se limitó al Chocó. En Los Santos, Santander, se registraron dos eventos destacados: uno de magnitud 5,1 el 26 de agosto y otro de 4,1 el 3 de septiembre.

En el área de influencia del volcán Puracé, en Cauca, ocurrieron otros dos movimientos, de magnitudes 4,1 y 4,3, que dejaron más de 940 reportes de personas que los percibieron.

🗣Así ha temblado en Colombia en los últimos 15 días, del 21 de agosto de 2026 a las 12:00 a. m. hasta el 3 de septiembre de 2026 a las 11:59 p. m. Recuerden que ante la ocurrencia de un sismo, si lo sintieron, pueden reportarlo diligenciando el formulario de #SismoSentido que… pic.twitter.com/2j3dHuIFeu — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 5, 2026

La Red Sismológica Nacional de Colombia continúa siguiendo la evolución de la actividad. “Cualquier cambio relevante será informado oportunamente a las autoridades y a la comunidad”, indicó el SGC.