China estrena su primera película hecha completamente con IA: así llegó a las salas de cine la nueva apuesta

China apuesta por la inteligencia artificial en la industria cinematográfica con el estreno de Sanxingdui: Future Past, una película de ciencia ficción creada íntegramente con esta tecnología.

La producción llega a las salas de cine este viernes y se convierte en una prueba para medir el interés del público por las películas desarrolladas mediante herramientas de IA, en medio de unas expectativas de taquilla poco alentadoras.

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Según información recogida por AFP, Maoyan, plataforma china de venta de entradas, el filme tiene programadas más de 10.000 funciones durante la jornada de estreno. Sin embargo, las cifras de preventa reflejan una respuesta limitada por parte de los espectadores, pese a las expectativas que despierta el uso de inteligencia artificial en el entretenimiento.

Hasta la noche del jueves, las entradas vendidas por anticipado sumaban apenas 65.000 yuanes, equivalentes a unos 9.700 dólares. Además, las proyecciones de Maoyan apuntaban a una recaudación total inferior a los 100.000 yuanes, una cifra muy distante de los más de 10 millones de yuanes —alrededor de 1,5 millones de dólares— que costó producir la película.

La historia presenta un escenario futurista en el que la humanidad enfrenta una crisis devastadora después de delegar sus decisiones en sistemas de superinteligencia y algoritmos. A través de este argumento, el largometraje aborda algunos de los riesgos asociados con la dependencia de la tecnología, mientras pone a prueba la capacidad de la IA para competir en el mercado cinematográfico.

Imagen de referencia de película hecha con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Jiang Defu, director ejecutivo de Bona Film Group, compañía responsable de la producción, reconoció que la recepción inicial no ha sido la esperada. No obstante, destacó la importancia de haber llevado el proyecto a las salas comerciales. En declaraciones al medio especializado Yuli, señaló que la cinta abrió camino al convertirse en la primera de su tipo en conseguir autorización para un estreno cinematográfico en China.

La realización del filme requirió el trabajo de cerca de 100 personas durante más de dos años. El resultado es una producción de animación hiperrealista que busca demostrar las posibilidades de la inteligencia artificial en la creación audiovisual.

El estreno se produce en un momento de creciente popularidad de los contenidos audiovisuales generados con inteligencia artificial en China.

Sin embargo, el avance de la tecnología también genera inquietud en la industria del entretenimiento. En Hollywood, trabajadores del sector han expresado preocupación por el posible impacto de la IA en el empleo y por los cambios que podría introducir en los procesos tradicionales de producción cinematográfica.

Sala de cine donde se estrenó la primera película con IA. Foto: AFP

La tendencia también comienza a abrirse paso en Estados Unidos, donde está previsto el estreno, el próximo 4 de diciembre, de Gods Don’t Give Gifts, otra película de ciencia ficción generada mediante inteligencia artificial.

El desempeño comercial de Sanxingdui: Future Past será un indicador del desafío que enfrenta esta nueva forma de producción: aunque la IA permite explorar otras posibilidades creativas, todavía debe demostrar que puede ofrecer historias y experiencias visuales por las que el público esté dispuesto a pagar.