Con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta útil para realizar diversas tareas cotidianas. Una de sus principales ventajas es que permite analizar documentos extensos en poco tiempo, lo que facilita el acceso a la información y optimiza el trabajo de estudiantes y profesionales.

Cómo aprovechar mejor ChatGPT y Gemini para obtener respuestas más precisas: trucos para sacarles el máximo potencial

Sin embargo, para obtener resultados precisos, no basta con adjuntar un archivo PDF y solicitar un resumen. La forma más necesario de solicitar a los chatbots, como Gemini o ChatGPT, es a través de instrucciones que indiquen qué información debe extraerse y cómo debe presentarse.

Las solicitudes demasiado generales, como “resúmeme este documento”, pueden generar respuestas incompletas que omitan conceptos importantes, fechas, cifras o argumentos clave. Esto puede dificultar la comprensión del contenido y dejar por fuera datos necesarios para interpretar correctamente las ideas principales del texto.

Las solicitudes demasiado generales, como “resúmeme este documento”, pueden generar respuestas incompletas. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo resumir un documento con IA?

Para obtener un resumen más completo y organizado, debe utilizar un prompt que establezca instrucciones específicas para la inteligencia artificial, como por ejemplo:

“Actúa como un analista experto. Lee el documento adjunto y genera un resumen estructurado que incluya:

Una idea general o tesis principal del texto en 2 o 3 líneas. Los puntos clave y argumentos organizados en viñetas. Los datos, estadísticas, nombres o fechas más relevantes. Si el documento contiene instrucciones o pasos, lístalos de forma íntegra sin omitirlos.

Mantener el contexto original y sé conciso, pero riguroso”.

Un prompt completo puede cambiar el resultado. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esta fórmula permite dividir el análisis en varias tareas: sintetizar la tesis central, organizar los argumentos, recuperar los datos concretos y mantener intactas las indicaciones del documento. Así, la inteligencia artificial cuenta con criterios más claros para seleccionar y presentar la información.

De esta manera, el usuario puede obtener un resumen que no solo reduzca la extensión del archivo, sino que también conserve su contexto y su estructura lógica. La clave está en formular una solicitud precisa que ayude a evitar omisiones importantes y permita conseguir una respuesta concisa, rigurosa y fiel al texto original.