Cómo saber si alguien está grabando con gafas inteligentes: expertos advierten sobre las señales que podrían delatarlas

Con los avances tecnológicos, las gafas inteligentes se han convertido en una alternativa cada vez más popular entre los usuarios, gracias a sus múltiples funciones, que incluyen cámaras, auriculares y asistentes de inteligencia artificial integrados.

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Sin embargo, su diseño discreto también ha dejado en evidencia varias preocupaciones sobre la privacidad, ya que permiten tomar fotografías y grabar videos sin necesidad de sacar un celular. Además, en muchas ocasiones, el indicador luminoso puede pasar desapercibido, según la guía de Popular Science, haciendo difícil su detección.

Señales para identificar si alguien lo está grabando

Según un reportaje publicado por el diario Daily Mail, en el que se cita a Will Greenwald, redactor especializado en electrónica de consumo de PCMag, una de las pistas más evidentes para reconocer estas gafas puede pasar inadvertida. Los modelos que incorporan cámaras, como las Ray-Ban de Meta, cuentan con pequeñas lentes ubicadas en las esquinas de la montura.

Las gafas inteligentes se han convertido en una alternativa cada vez más popular entre los usuarios. Foto: Meta

La presencia de pequeñas lentes circulares en la montura, que a simple vista podrían confundirse con tornillos o elementos decorativos, según explica Will Greenwald, están diseñadas para integrarse de forma discreta y conservar la apariencia de unas gafas convencionales.

Otra característica es el grosor de las patillas, ya que algunos modelos necesitan espacio para alojar baterías, altavoces, antenas y procesadores. Asimismo, la presencia de pequeñas rejillas o perforaciones podría indicar que el dispositivo incorpora componentes electrónicos. No obstante, estas características no confirman por sí solas que las gafas tengan una cámara o estén grabando.

Los modelos que incorporan cámaras, como las Ray-Ban de Meta, cuentan con pequeñas lentes ubicadas en las esquinas de la montura. Foto: Getty Images

A esto se suma la interacción con sus funciones mediante comandos de voz o controles táctiles. Algunas personas pueden pronunciar instrucciones breves, hacer pausas inusuales durante una conversación o tocar repetidamente la montura para activar determinadas herramientas. Sin embargo, estos comportamientos no confirman por sí solos que el dispositivo esté grabando.

El lenguaje corporal también puede ofrecer pistas sobre el posible uso de una cámara integrada. Debido a que esta suele apuntar hacia la dirección en la que mira quien lleva las gafas, los movimientos de la cabeza y la mirada pueden ayudar a identificar comportamientos particulares. Por ejemplo, una persona podría orientar repetidamente el rostro hacia un mismo objetivo o mantener la atención en alguien durante varios segundos.

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Además, ciertos movimientos podrían estar relacionados con el intento de encuadrar una fotografía o un video. Inclinar ligeramente la cabeza, seguir de forma constante a una persona con la mirada o girar el rostro varias veces hacia un mismo punto son comportamientos que podrían llamar la atención, aunque también pueden responder a situaciones cotidianas.