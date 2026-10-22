Xbox comenzó a experimentar con una nueva modalidad de juego en la nube que permite acceder al servicio sin contratar una suscripción a Game Pass. La iniciativa, disponible para los participantes del programa Insider, ofrece paquetes de tiempo que parten de los 3,99 dólares (aproximadamente unos 13.000 pesos colombianos) por diez horas de juego.

La nueva consola de Xbox que apunta a ser una de las más costosas: estos son los nuevos detalles de Project Helix

También, este cambio contempla opciones de 25 horas por 7,99 dólares y de 50 horas por 11,99 dólares (aproximadamente desde los 25.000 hasta los 38.000 pesos colombianos, respectivamente).

De acuerdo con la compañía, quienes compren estos paquetes podrán disfrutar de partidas en la nube sin publicidad, con menores tiempos de espera y una experiencia de transmisión de mayor calidad. Además, los integrantes del programa Insider cuentan con una alternativa gratuita que incluye anuncios. Con esta prueba, Xbox busca conocer las opiniones de los usuarios y utilizar sus comentarios para orientar el desarrollo futuro de la plataforma.

Xbox comenzó a experimentar con una nueva modalidad de juego en la nube que permite acceder al servicio sin contratar una suscripción a Game Pass. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por otra parte, Asha Sharma, directora ejecutiva de Xbox, reveló en una entrevista con Fortune nuevos detalles sobre los próximos dispositivos de la compañía, enmarcados en el proyecto Project Helix. Entre los planes figura el desarrollo de una consola portátil cuyo lanzamiento está previsto para la temporada navideña de 2027, mientras que una nueva consola de sobremesa llegaría en el mismo periodo de 2028.

En cuanto al precio, las estimaciones dadas por la compañía apuntan a que la consola Helix podría costar entre 1.200 y 1.800 dólares, equivalentes a unos 3.800.000 y 5.700.000 pesos, respectivamente. Este valor estaría relacionado con la incorporación de componentes de alta calidad.

Quienes compren estos paquetes podrán disfrutar de partidas en la nube sin publicidad, con menores tiempos de espera y una experiencia de transmisión de mayor calidad. Foto: Getty Images

Los cambios también alcanzarían a Game Pass, cuyo modelo de suscripción podría evolucionar hacia opciones más flexibles y adaptadas a las necesidades de los jugadores. La propuesta contempla planes personalizables y complementos relacionados con los juegos de consola, el acceso a la nube y las funciones multijugador, como parte de la estrategia de Xbox para ampliar las alternativas de acceso a sus servicios.