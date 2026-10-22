Estafadores están llamando para despojar cuentas bancarias: expertos advierten sobre peligrosos números

Las llamadas telefónicas siguen siendo uno de los medios de comunicación más utilizados. Aunque las aplicaciones de mensajería y otros servicios digitales han ganado popularidad por su practicidad, muchas personas todavía prefieren conversar directamente por medio de la voz.

La aplicación que debería desinstalar ahora mismo: expertos advierten sobre sus riesgos

Sin embargo, los avances tecnológicos no solo han facilitado las actividades cotidianas, sino que también han abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. Estos aprovechan diferentes herramientas para llevar a cabo ataques informáticos y cometer estafas que pueden poner en riesgo la información personal y financiera de los usuarios.

Entre estas modalidades se encuentra el spoofing telefónico, una técnica de suplantación de identidad sobre la que ha advertido la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). Consiste en manipular la información que aparece en la pantalla del celular para ocultar el número real desde el que se realiza la llamada y hacer que parezca provenir de una fuente confiable.

En algunos casos, los delincuentes utilizan números locales para dar la impresión de que la comunicación proviene de alguien cercano. En otros, suplantan la identidad de empresas reconocidas o entidades gubernamentales con el propósito de generar confianza y conseguir que la víctima responda.

Imagen de referencia de mujer hablando por celular. Foto: Getty Images

Una vez establecen contacto, pueden utilizar mensajes pregrabados o entablar conversaciones diseñadas para obtener datos personales, información financiera o dinero.

Los datos recopilados pueden emplearse posteriormente para cometer fraudes, por lo que es fundamental mantener la precaución ante llamadas inesperadas que soliciten información confidencial, incluso cuando el número que aparece en la pantalla parezca legítimo.

¿Cómo evitar caer en estas estafas telefónicas?

Para reducir el riesgo de ser víctima de esta modalidad de engaño, los expertos recomiendan actuar con cautela frente a llamadas de números desconocidos. Si durante la comunicación solicitan datos personales o piden pulsar una tecla para dejar de recibir llamadas, lo más prudente es colgar sin seguir las instrucciones ni responder preguntas sospechosas.

Si la persona asegura representar a una empresa o entidad gubernamental, lo aconsejable es finalizar la llamada y comunicarse directamente con la organización a través de sus canales oficiales. De esta manera, es posible verificar la identidad del supuesto interlocutor sin depender de la información que este proporcione.

Imagen de referencia de mujer recibiendo una llamada telefónica. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

También conviene desconfiar de quienes presionan para obtener una respuesta inmediata o intentan generar temor con supuestas consecuencias urgentes. Como medida adicional de seguridad, se recomienda establecer una contraseña para proteger el buzón de voz y consultar con el operador telefónico qué opciones ofrece para bloquear llamadas no deseadas.

Por último, revisar periódicamente los mensajes de voz permite identificar comunicaciones sospechosas y mantener el buzón organizado. Aunque estas medidas no eliminan por completo el riesgo, sí ayudan a reconocer posibles intentos de fraude y a proteger la información personal.