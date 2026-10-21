La insólita técnica que delincuentes están usando para despojar cuentas bancarias con un solo toque ‘fantasma’

Ser víctima de una estafa puede tener consecuencias que van mucho más allá de perder dinero. En muchos casos, los delincuentes buscan obtener información personal y financiera para suplantar la identidad de las víctimas, acceder a sus cuentas o utilizar sus datos para cometer otros delitos.

Con el crecimiento de las transacciones digitales, las compras por internet y el uso de aplicaciones de mensajería, los engaños han encontrado nuevas formas de llegar a las personas.

Expertos alertan sobre nueva modalidad de estafa que roba datos personales con videos falsos en redes sociales

Desde mensajes que anuncian premios inexistentes hasta llamadas en las que alguien se hace pasar por un empleado bancario, los estafadores recurren a distintas estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas y conseguir que entreguen información confidencial.

Uno de los principales riesgos es que, las consecuencias pueden aparecer días o semanas después, cuando la persona detecta movimientos bancarios desconocidos, pierde el acceso a una cuenta o descubre que alguien está utilizando sus datos sin autorización.

Entre las modalidades de fraude se encuentra el skimming sin contacto, una práctica en la que los delincuentes utilizan lectores inalámbricos para intentar captar información de tarjetas bancarias mediante tecnología de identificación por radiofrecuencia.

Estos dispositivos pueden acercarse a una tarjeta para intentar leer los datos que transmite, aunque las posibilidades de uso fraudulento dependen de la información obtenida y de las medidas de seguridad del medio de pago.

Imagen de referencia de delincuentes estafando a una persona en el cajero automático. Foto: Getty Images / Canva

Para reducir los riesgos, se recomienda utilizar fundas con protección RFID, revisar periódicamente los movimientos bancarios y establecer límites para los pagos sin contacto cuando la entidad financiera lo permita. También es importante consultar con el banco cualquier actividad sospechosa y evitar confiar en mensajes o llamadas que soliciten información financiera.

Los peligros también están presentes al retirar dinero de un cajero automático. En estos casos, los criminales pueden aprovechar un descuido, manipular los dispositivos o recurrir a engaños para conseguir que los usuarios revelen sus claves o entreguen sus tarjetas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advierte sobre diferentes modalidades de fraude en estos equipos.

Una de ellas consiste en engañar a las personas para cambiarles sus tarjetas y utilizarlas en compras o retiros antes de que la víctima consiga bloquearlas.

Imagen de referencia de persona revisando su tarjeta bancaria. Foto: Getty Images

Para prevenir estas situaciones, se recomienda utilizar cajeros ubicados en lugares seguros e iluminados, comprobar que no presenten alteraciones y cubrir el teclado al digitar la clave. Asimismo, es preferible rechazar la ayuda de desconocidos, incluso cuando se ofrecen a solucionar una supuesta falla del equipo.

Si el cajero presenta un comportamiento inusual, retiene la tarjeta o no entrega el dinero solicitado, lo más prudente es cancelar la operación cuando sea posible y comunicarse directamente con el banco a través de sus canales oficiales.