Elon Musk propone cambiar las historias sobre inteligencia artificial por una razón que involucra a los humanos

Elon Musk volvió a poner sobre la mesa una de las grandes preguntas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial: qué ocurrirá cuando las capacidades de las máquinas superen ampliamente las de las personas.

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Durante una conversación con Walter Isaacson, escritor, periodista y biógrafo estadounidense, el empresario reflexionó sobre el control humano y la manera en que se representa esta tecnología.

La declaración hace parte del estreno de The Builders, una serie de pódcast presentada por la plataforma financiera Ramp, en la que ambos conversan sobre el futuro tecnológico, la inteligencia artificial y la economía global.

Musk plantea un escenario difícil de imaginar

Para el empresario, mantener a los humanos al mando podría convertirse en un desafío si la inteligencia digital alcanza una escala muy superior a la biológica.

“Me parece imposible que los humanos permanezcan en el control si hay un millón de veces más de inteligencia digital que hay de inteligencia biológica”, afirmó Musk.

Luego añadió: “Es difícil imaginar a los humanos en el control en ese escenario. Así que espero que la AI sea agradable para nosotros”.

BREAKING: Elon Musk says humans are unlikely to remain in control if digital intelligence becomes a million times greater than biological intelligence.



“It's hard to imagine humans being in control in that scenario. So I hope the AI is nice to us.” pic.twitter.com/dAYT6hzreM — DogeDesigner (@cb_doge) October 20, 2026

Ante esa posibilidad, Musk planteó que la forma en que se habla de esta tecnología también merece atención. Según explicó, los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con grandes cantidades de información disponible en internet, donde abundan historias sobre máquinas que terminan enfrentándose a la humanidad.

“Creo que queremos tener cuidado de no crear demasiados escenarios de distopía de la AI en línea, porque las AI están entrenadas en todo en línea”, señaló.

El empresario mencionó como ejemplo a Terminator, la conocida saga cinematográfica en la que las máquinas se convierten en una amenaza para las personas. “Deberíamos tener más narrativas utópicas para la AI”, sostuvo.

Un futuro que no tenga que parecer perfecto

Musk también sugirió imaginar sistemas que ayuden a las personas en lugar de convertirse en sus adversarios. “Tal vez pueda ser un asistente amigable o algo así. O como un jardinero. No lo sé”, comentó.

En su intervención, el magnate hizo referencia al concepto de “protopía”, una idea que describió como una alternativa a la utopía, entendida como un ideal difícil de alcanzar.

Musk imagina una IA amigable y plantea una alternativa a los futuros distópicos que suelen rodearla. Foto: Getty Images

“Normalmente, en el intento de crear una utopía, se crea una distopía”, afirmó Musk al explicar esa reflexión.

La propuesta apunta a imaginar un futuro alcanzable, que no sea perfecto, pero que represente una mejora para la humanidad. Como resumió el empresario: “No es perfecto, pero es bueno”.

Su planteamiento pone el foco en una cuestión que va más allá de las capacidades técnicas: cómo desarrollar inteligencia artificial sin perder de vista el bienestar de las personas.